Nach Jahren der Wanderschaft hat das Uhudlerlandestheater im Moschendorfer Weinmuseum wieder eine feste Spielstätte gefunden.

Die Produktion „Klinik unter Trauben“ begleitet die Akteure auf eine rasante Reise. Spieltermine sind von Do, 6. 9. bis Sa, 8. 9. jeweils um 19.30 Uhr sowie am So, 9. 9. um 11 Uhr.

Karten sind erhältlich bei Ö-Ticket, Bank Burgenland, Raika und Weinek´s Schenkhaus. Nähere Infos unter www.uhudlertheater.at

