Kiddies Day Camps (3 bis 6 Jahre)

Kiddies Kurz Camp, 8 bis 13 Uhr € 199,–

Kiddies Camp, 8 bis 16 Uhr € 249,–

Inkludierte Leistungen: Englischtraining in Kleingruppen, täglich warmes Mittagessen, Kursunterlagen und Bastelmaterial

!Biku Villa St. Pölten: 27. bis 31. Juli und 10. bis 14. August

!Biku Villa Baden: 27. bis 31. Juli

Kids Day Camps (7 bis 10 Jahre)

8 bis 14 Uhr € 189,–

Inkludierte Leistungen: Englischtraining in Kleingruppen, Kursunterlagen und Bastelmaterial

Schwechat 13. bis 17. Juli

Mistelbach 20. bis 24. Juli

Neunkirchen 20. bis 24. Juli

Wr. Neustadt 03. bis 07. August

Melk 17. bis 21. August

St. Pölten und Baden

8 bis 16 Uhr € 249,– inkl. warmen Mittagessens

St. Pölten 27. bis 31. Juli und 10. bis 14. August

Baden 27. bis 31. Juli

Teens Day Camps (11 bis 14 Jahre)

8 bis 14 Uhr € 189,–

Inkludierte Leistungen: Englischtraining in Kleingruppen, Kursunterlagen und Bastelmaterial

Schwechat 13. bis 17. Juli

Neunkirchen 20. bis 24. Juli

Mistelbach 03. bis 07. August

Wr. Neustadt 03. bis 07. August

Melk 17. bis 21. August

Baden 27. bis 31. Juli 8 bis 16 Uhr € 249,– inkl. warmen Mittagessens

St. Pölten – Camp am See (11 – 16 Jahre)

10. bis 14. August 8 bis 16 Uhr € 249,– inkl. täglich warmes Mittagessen

Übernachtungscamps in Österreich (11 bis 16 Jahre)

Inkludierte Leistungen: 20 Einheiten Englisch in der Kleingruppe, Rundumbetreuung, attraktives Sport-, Freizeit- und Abendprogramm mit Native Speaker, Vollpension und Unterbringung in Mehrbettzimmern

Zell am See: 12. bis 17. Juli, In- und Outdoor Action und Sport im Top Jugendclub Kitzsteinhorn, Preis: € 555,–

Rust am Neusiedler See: 26. Juli bis 1. August und/oder 1. bis 7. August, Einzigartiger Standort direkt am See, Schnupperkurse Paddeln, Surfen, Segeln inkl. Neusiedler See Card, 1 oder 2 Wochen buchbar, Preis: 1 Woche € 570,– 2 Wochen € 1.070,–

St. Pölten – Camp am See: 9. bis 14. August, Wohlfühlen mitten im Sport- und Freizeitgebiet von St. Pölten. Inkl. Beachvolleyball, Eishockey-Workshop, Lagerfeuer u.v.m., Preis: € 525,–

Sprachferien im Ausland (11 bis 17 Jahre)

Inkludierte Leistungen: 15 bzw. 20 Englischeinheiten/Woche, Unterbringung bei Gastfamilien oder im College, Vollpension, Kursmaterial & Kurszertifikat, div. Ausflüge und Exkursionen, abwechslungsreiches Freizeit- und Abendprogramm

Dublin, Cork oder Torbay in den Oster- oder Sommerferien, 7 Nächte Gastfamilie ab € 645,–

Cambridge in den Sommerferien, 13 Nächte, Gastfamilie oder College ab € 2.199,–

Kent bzw. Essex, Wohnen im Haus des Lehrers, 14 Nächte Unterbringung ab € 2.349,–

Work Experience in Exeter bzw. Exmouth (ab 16 Jahre), ganzjährig buchbar, 20 Nächte Gastfamilie inkl. Vermittlung eines 2-wöchigen unbezahlten Praktikums ab € 1.529,–