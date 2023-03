Kittenberger Erlebnisgärten: 20 % Rabatt auf die Tageseintrittskarte

Werbung

50 gleichermaßen fantasievoll wie liebevoll gestaltete Themengärten auf über 60.000 m², ein helles Gartenrestaurant und ein blühendes Gartencenter bereiten HobbygärtnerInnen und Gartengenießern gleichermaßen Freude. Im Wunderland der Gartenfantasie grenzt Asien an Weinberge, portugiesische Feuerkunst trifft auf keltische Kraft, vom Regenbogen geht’s munter weiter in die Steppe, von der Riesenrutsche aufs Floß. Kräuter winden sich spiralförmig an einem Hügel empor und zeigen sich an zwei Wegen, die sich einander nie begegnen. Figuren und Skulpturen überraschen. Bänke und Liegen, bequem mit Kissen bestückt, laden zum Verweilen und Schauen ein. Stets präsent sorgen Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger und sein Team für frische Impulse, gekonnt dezent fürs Wohlergehen von Pflanzen, Tieren und Besuchern.

Einzigartig ist vor allem der große Abenteuergarten mit tierischem Bauerngarten. Dort begeistern eine Familien- und eine Adrenalin-Rutsche, Wasservergnügen bereitet das Floßfahren und der Bachlauf, die Kleinsten vergnügen sich im Wichtelgarten. Die tierischen Freunde wie Alpakas, Waldviertler-Kängurus, Ponys und Zwergziegen sind ebenfalls fixer Bestandteil des täglich erlebbaren Programms.