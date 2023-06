Minus 10 % auf Tickets bei Götterklang trifft Donaugold

31. August 2023 schon zum dritten Mal in Folge statt. Die Weltstars der Klassik, Andreas Schager, Lidia Baich konnten für 2023 einen besonderen Gast für das Konzerthighlight in Tulln gewinnen. Gemeinsam mit dem amerikanischen Starbariton und Grammy-Gewinner Thomas Hampson werden Sie wieder ein ganz besonderes Programm auf die Donaubühne Tulln bringen. Klassikfans erleben einen unvergesslichen Abend unter freiem Himmel, unweit des Nibelungenbrunnens.

„Unser Konzert Götterklang trifft Donaugold im Jahr 2023 auf der Donaubühne Tulln wird etwas Besonderes. Ich freue mich sehr auf Thomas Hampson, einen der wohl weltbesten Baritone. Als Gastgeber werden meine Frau Lidia und ich gemeinsam mit Thomas ein einzigartiges Programm auf die Bühne stellen, wo auch große amerikanische Klassiker auf deutsche Romantik treffen werden“, so Andreas Schager. „Die Vorfreude ist groß, im neuen Jahr wieder nun schon dritten Mal auf diese einzigartige Bühne zurückzukehren! Auf unser Publikum wartet ein maßgeschneidertes Programm, das zu einer musikalischen Reise einlädt. Ich freue mich, gemeinsam mit Andreas Schager und Thomas Hampson auf der Bühne zu stehen. Freuen Sie sich auf ein brillantes musikalisches Spektrum!“, so Lidia Baich.

„Die Vorfreude könnte nicht größer sein, gemeinsam mit meinen Freunden Lidia Baich und Andreas Schager ein spannendes Programm auf der einzigartigen Kulisse der Donaubühne in Tulln gestalten zu können“, so Thomas Hampson zum Konzert am 31. August 2023 in Tulln.

Ein würdiger Rahmen für eine faszinierende Klassik-Nacht: Das Gelände der Donaubühne Tulln liegt direkt an der Donau, auf der Donaulände zwischen der alten Eisenbahnbrücke und dem Nibelungenplatz und ist immer wieder Fixpunkt als Open Air-Bühne für internationale und nationale Stars. Neben dem Rhein sind die Wachau und die Donau bis nach Ungarn ein wesentlicher Bestandteil des Nibelungenlieds. Auf Basis dieses Heldenepos entstand der Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner. Nicht nur das einzigartige Ambiente, sondern auch der geschichtliche Hintergrund der Donaubühne Tulln vervollständigt den perfekten Rahmen für das Klassik Open Air Götterklang trifft Donaugold.

31. August 2023, 19.30 Uhr, Donaubühne Tulln