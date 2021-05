Es war eine lange Durststrecke über den Winter bis weit in den Frühling, während Hotels (und Lokale) geschlossen haben mussten. Nun aber sind Reisen und Urlaube wieder möglich. Abonnenten haben nun die Möglichkeit, Burgenland-Gutscheine sowie einen Aufenthalt (sieben Nächte für zwei Personen inklusive Vollpension) im Gesundheitsresort Königsberg Bad Schönau zu gewinnen. Mit den Gutscheinen eröffnet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Erlebnisse und Erinnerungen versprechen. Sie bringen jedenfalls Abwechslung mit viel Sonne drin. Die Beschenkten haben die freie Wahl. Vom Thermenbesuch, über kulinarische Gaumenfreuden, zahlreiche Museen und Ausstellungen, Shopping-Vergnügen oder sportliche Betätigung. Das Angebot lässt nicht zu wünschen übrig.

In Bad Schönau steht nachhaltige Gesundheit an oberster Stelle. Einzigartiges Kohlensäure-Heilwasser wird im 4-Sterne Gesundheitsresort seit 40 Jahren für medizinische Zwecke genutzt. Gefäßerkrankungen, Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat und Störungen der psychosozialen Gesundheit bilden die Schwerpunkte des Vorreiters innovativen Gesundheitsdenkens.

