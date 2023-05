2 Euro Rabatt auf Bestmanagement-Tickets!

DIE PALDAUER – HAUTNAH

Sonntag, 2. Juli, 19.30Uhr, Veranstaltungszentrum Hollabrunn

Die Paldauer zählen seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Schlagerbands in Europa, immerhin sind sie Vorreiter in der Branche mit ihren eigenen Ideen und ihren einzigartigen Bühnenshows. Bei ihrem Open-Air-Konzert in Hollabrunn spielen sie Lieder aus ihrer Anfangszeit bis hin zu aktuellsten Hits. Natürlich haben sie auch einige außergewöhnliche musikalische Überraschungen mit im Gepäck.

DIE SEER

Donnerstag, 15. Juni, 19.30Uhr, Burg Gars/Thunau, Gars am Kamp

Seit über 25 Jahren sind die Seer fester Bestandteil der österreichischen Musikszene. Ihre Hits „Wilds Wossa“, „Hoamatgfühl“, „Es braucht 2“ oder „Leb dein Leb’n“ wurden über Österreichs Grenzen hinaus zu Bestsellern. Unzählige Auszeichnungen belegen den Erfolg der Band. Beim Open Air in Gars am Kamp bieten sie dem Publikum, ohne Starallüren, einen unvergesslichen und emotionalen Konzertabend.

JOSH.

Freitag, 23. Juni, 19.30Uhr, Veranstaltungszentrum Hollabrunn

Neues Album, neue Songs, neue Tour und noch größere Bühnen als zuvor – Josh. ist auf Erfolgskurs nach seinen zahlreichen Auszeichnungen, die er 2022 erhalten hat. Die Fans erwartet weiterhin jede Menge Josh. mit eingängigen Melodien und sprachverliebten Texten.Und eine Band, die darauf brennt, mit den Fans gemeinsam wieder unvergessliche Konzerterlebnisse zu zelebrieren und zu teilen.

HOMMAGE AN GEORG DANZER

Donnerstag, 29. Juni, 19.30Uhr, Veranstaltungszentrum Hollabrunn

Eine Neuinterpretation von Georg Danzers legendären Liedern in einer einzigartigen Umsetzung ist das neue Projekt von Maria Ma, Ulli Bäer und Christian Einheller, das anlässlich Danzers 75. Geburtstags entstanden ist. Die drei Musiker als auch ihr Produzent sind durch ihre teils jahrelange Zusammenarbeit mit dem Pionier des Austropops verbunden, die sie mit ihrer „Hommage an Georg Danzer“ zum Ausdruck bringen.