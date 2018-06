Vor beinahe 1.000 Jahren verließen norwegische Bauern ihre Höfe und machten sich auf die Suche nach neuem Land. Auf ihren Schiffen hatten Sie auch ihre Pferde mit.

In Österreich und Deutschland wurden die ersten Islandpferde vor circa 50 Jahren importiert und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten in Sport, Freizeit und Therapie sowie die einfache Haltung und der gutmütige Charakter machten das Islandpferd als Partner immer attraktiver. Auch in Ampflwang, inmitten des herrlichen Hausruckwaldes gibt es sie, die wunderbaren Islandpferde. Im Reitzentrum Hausruckhof haben sie eine Heimat gefunden und werden dort zum Freizeitpartner für viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Viele Leute haben im Reitzentrum Hausruckhof die Liebe zum Islandpferd entdeckt. Mit kompetentem Reitunterricht vom Anfänger bis zum Turnierreiter sowie mit einer Reitanlage mit zwei Reithallen, Ovalbahn, Sandplatz, Gastpferdeboxen, laufend Kurse und einem gut beschilderten Reitwegenetz durch den Hausruckwald wird das Reiten zum Erlebnis.

