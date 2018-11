Wenn es draußen eisig kalt ist und vielleicht auch etwas Schnee liegt, lässt es sich in einer Therme so richtig gut entspannen. Denn Winterzeit ist Thermen- und Saunazeit. Wie wär's einmal mit einem Besuch in der Laa? Im Innenbereich der Therme nahe der tschechischen Grenze wartet eine großzügige Thermenlandschaft mit Familien-Textilsauna, Riesenrutsche, Treatments und Ruhebereichen.

Ein regelmäßiger Saunabesuch ist eine Wohltat für Körper und Geist. Eine Sauna-Auszeit entspannt und stärkt zudem das Immunsystem – die ideale Prävention in der feucht-kalten Jahreszeit. In der Therme Laa gibt es für jeden Geschmack die richtige Sauna.

Wohlfühlen und Wellness im Hotel

Im angrenzenden 4-Sterne-Superior-Thermenhotel inmitten der malerischen Landschaft des Waldviertels kann man zudem auch im Herbst und Winter den Stress des Alltags getrost hinter sich lassen und dabei eintauchen in eine Welt aus Wellness und Wohlgefühl.

