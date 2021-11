Gewinnspiel exklusiv für Abonnenten

Im ehemaligen Hofbräuhaus aus dem 16. Jahrhundert treffen exzellente Küche und gepflegte Bierkultur auf herzliche Gastlichkeit und gemütliche Zimmer in angenehmer Hotelatmosphäre. Zum „xunden Durchatmen“ sind alle Räumlichkeiten des Brauhotels rauchfrei gehalten. In den Kellergewölben des Hauses werden in der eigenen Gasthausbrauerei neben dem ganzjährig verfügbaren Weitraer Brauhaus Bio-Bier und dem Weizenbier auch saisonale Spezialbiere angeboten, wie das Sommer-Pils von Mai bis September und den Schwarzen Bock von Oktober bis Dezember.

Bei einer (Film)Führung mit Verkostung durch die Gasthausbrauerei erfahren die Besucher Interessantes über die Bierherstellung im Haus. Beim Bier-Tag oder Bier-Wochenende wird noch tiefer in die Materie gegangen. Dabei wird die Kunst des Bierbrauens demonstriert und die Sensorik (Riechen, Schmecken, etc.) mit verschiedenen Bierkostproben angeregt.

Das Küchenteam verwöhnt die Gäste täglich mit raffinierter Bierkulinarik und bodenständigen Köstlichkeiten. Die Grundlage bilden dafür die Produkte aus dem „Ökologischen Kreislauf Moorbad Harbach“. Neben den frisch zubereiteten Tagesmenüs werden auch saisonale Gourmetschwerpunkte passend zur Jahreszeit angeboten.

Gerne kombinieren die Gäste einen genussvollen Aufenthalt mit regionalen kulturellen Angeboten. Deshalb bietet das Brauhotel Weitra seit Jahren ein eigenes Package anlässlich des Theaterfestivals auf Schloss Weitra an.

Das Brauhotel Weitra ist Gastgeber für Seminar- oder Busgruppen sowie für Feste und Feiern jeglicher Art. Vom Braukeller über das Hopfenrestaurant bis hin zum gut ausgestatteten Seminarzentrum bietet es zahlreiche Räumlichkeiten und sorgt somit für beste Voraussetzungen.

Das Brauhotel Weitra ist ein Wohlfühlbetrieb der Xundheitswelt und ein optimaler Ausgangspunkt für Wanderungen, Radtouren oder Lauf- und Nordic-Walking-Runden. Golfbegeisterte können im nahen Golfclub Weitra oder auf den übrigen Partnerplätzen des Heart of Golf ein „schönes Spiel“ genießen. Im Haus steht ein gemütlicher Wohlfühlbereich mit Lese- und Informationsecke, Sauna und Infrarotkabine zur Verfügung.

Dem Brauhotel Weitra wurden bereits mehrfach „4 Krügerl“ in Conrads Seidls Bierguide verliehen. Es zählt somit zu den bestbewerteten Lokalen des Waldviertels. Zudem ist die Küche des Brauhotels von der „Austria Bio Garantie“ zertifiziert.

Informationen:

Rathausplatz 6

3970 Weitra

02856/2936-0

info@brauhotel.at

www.facebook.com/brauhotel

www.brauhotel.at

