2 Euro Rabatt auf den Eintritt in das Arnulf Rainer Museum

Wo einst im Schwefelwasser gebadet wurde, begeistert heute zeitgenössische Kunst in den ehemaligen Badebecken und Umkleidekabinen des „Frauenbades“ in Baden. Mit dem Arnulf Rainer Museum ist eine erfolgreiche Kombination aus historischer und neuer Bausubstanz gelungen, die den Charme der ehemaligen Bäder wieder zur Geltung bringt, und im Dialog mit zeitgenössischer Kunst neue Akzente setzt. Rainers Werk wird hier in wechselnden Ausstellungen präsentiert.

Die aktuelle Schau „Duette Duelle“, die bis 8. Oktober zu sehen ist, beleuchtet verschiedene Facetten des künstlerischen Dialoges und kollaborativer Schaffensprozesse – ein Thema, das ungeachtet von Rainers Selbststilisierung als manischer Einzelgänger für sein Schaffen von großer Relevanz ist. Veranschaulicht wird das etwa durch seine bekannten Werkserien der „Face Farces“ und „Body Poses“ sowie Gemeinschaftsarbeiten mit Dieter Roth und Günter Brus.

Eine Idee, die bereits mehreren Ausstellungen des Hauses zugrunde lag, nämlich Rainers Werk anderen künstlerischen Positionen gegenüberzustellen, wird in der aktuellen Schau aufgegriffen: Dem Motiv „Duette Duelle“ folgend sind großformatige Gemeinschaftsarbeiten von Brigitte Kowanz und Franz Graf aus den frühen 1980er-Jahren zu sehen. Ausgangspunkt der Ausstellung sind die Werke Rainers aus den Beständen der Landessammlungen NÖ, ergänzt um Leihgaben von Privatsammlungen, der Galerie Sommer und des Künstlers Franz Graf.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17Uhr

Überblicksführungen: Jeden Sonntag und Feiertag um 15 Uhr ohne Voranmeldung

Alle Infos auf www.arnulf-rainer-museum.at