Auch heuer heißt es wieder„Masters of What? Masters of Dirt!“.

Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf zwei und vier Rädern die Grenzen der Physik außer Kraft - lassen Sie sich dieses fulminante Spektakel nicht entgehen.

Neben den wilden Jungs zählen auch wilde Mädels zum fixen Bestandteil der Vorführung. Die Fuel Girls aus England heizen mit ihrer Feuershow samt Pyrotechnik und knappen Outfits die Halle gehörig an aber auch die BMX Fahrer bekommen weibliche Verstärkung.

Auch für ein Rahmenprogramm in der Pause ist gesorgt.

Nach der Show besteht die Möglichkeit, ein Autogramm der Stars zu sichern.