Als Plattform für alle Kunstrichtungen, Künstler und Kunstinteressierte sieht sich der Kulturverein Marchfeld Strasshof. Das ganze Jahr über finden Veranstaltungen für jeden Geschmack statt. Unter anderem gibt es im Frühling „Honig im Kopf“, „Wiener Blut“, das „erste Marchfelder Weinviertler Rock Country Blues Festival“ sowie den Auftritt von „Tina Rauch und Band“.

Bühnenfassung „Honig im Kopf”:

Nur mehr Restplätze gibt es für das Theater „Honig im Kopf“ nach dem erfolgreichen, gleichnamigen Film von Til Schweiger am Samstag, 13. April, um 19 Uhr. Die Bühnenfassung von Florian Battermann ist dabei nicht minder wirkungsvoll: Sie verbindet auf gelungene Weise lustige mit berührenden sowie leichtfüßige mit tiefsinnigen Momenten und bietet Unterhaltung über alle Generationengrenzen hinweg.

Die Geschichte behandelt das Thema Alzheimer und die damit verbundenen Folgen für die Angehörigen, mit viel Wärme und Sinn für Komik erzählt, die auf der Leinwand schon Millionen bewegte. Die Neue Bühne Wien freut sich auf Burgschauspieler Johannes Terne, Fanny Altenburger, Tochter von Filmikone Julia Stemberger, Barbara Kaudelka, Heinz-Arthur Bol¬tuch, Gerhard Karzel und Natascha Shal¬aby.

Reservierung unter 0660/191 7080

Operettenabend „Wiener Blut”:

Freunde der Operette kommen am Samstag, 11. Mai, um 19 Uhr in Strasshof voll auf ihre Kosten, wenn „Wiener Blut“ auf der Bühne im Kulturzentrum zu sehen ist. Die Besucher erwartet ein kompliziertes und höchst amüsantes Beziehungs-Quid-Pro-Quo, welches in bewährter Operetten-Manier zu einem fröhlichen Walzer-Happy End führt.

Karten: www.wieneroperette.at oder 0664/4871 618.

Erstes Rock Country Blues Festival

Am Samstag, dem 18. Mai ab 18 Uhr findet das „Erste Marchfelder Weinviertler Rock Country Blues Festival“ statt. In einer Kooperation des Kellertheaters Strasshof, dem Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST) und dem Eventservice Kohout treten an diesem Tag mehrere Künstlerinnen und Künstler aus der Rock, Country- und Blues-Szene auf und werden mit ihrer Musik das Veranstaltungsgelände in ein Festival-Gelände der musikalischen Superlative verwandeln.

Ziel des Festivals in Strasshof ist es, regionale Künstler und Bands vor den Vorhang zu holen, ihnen eine Möglichkeit zur Präsentation zu bieten und bei zukünftigen Festivals auch Gastbands anderer Regionen einzuladen.

Tickets: 0660/1917080 oder www.kumst.at

Contrymusik mit „Tina Rauch und Band”:

Seit nunmehr fast 30 Jahren erfreut Tina Rauch ihr Publikum mit Countrymusic. Viele Aufenthalte und Tourneen –auch in den USA – zeigen von ihrem ausgeprägten Gefühl für diese Musik. Am Samstag, 25. Mai, kommt sie samt Band um 19 Uhr in das Kulturzentrum Strasshof und bringt Countrymusic der 50er, 60er und 70er Jahre mit! Unzählige Preise und Auszeichnungen (unter anderem der „American Eagle Award 1999 in Las Vegas) bestätigen ihr Können, ihr Feingefühl und ihre Liebe zu dieser Musik. Begleitet wird die Sängerin von Manfred Biglbauer (Bass) und Mike Lomoz (Gitarre, Mandoline).

Reservierungen unter 0660/1917080 oder online unter www.kumst.at

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets, erhältlich unter Tel. 0664/4871 618 gegen Angabe der Abonummer. Preisvorteil gültig für max. 2 Tickets im Vorverkauf.