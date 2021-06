Reise in's Herz des Tangos

Samstag, 12.Juni 2021 - 19:00 bis 20:00 Uhr

"Reise ins Herz des Tangos" Von Leopoldi bis Piazzolla. 12.6.2021 Beginn 19Uhr Das Naama Trio entführt zu einer magischen Reise ins Herz des Tangos. Melodien von jiddischen, wiener, deutschen und französichen Tangos aus den 30ern, über argentinische Tangos von Astor Piazzolla bis hin zu Goran Bregovics "Underground Tango". Dazu liest Naama Isabelle Fassbinder pikante und leidenschaftliche Liebesgedichte

Reservierung unter Tel. 0660/191 7080

Die Wiener Zauberflöte

Samstag, 19. Juni - 19:00 bis 22:00 Uhr

Operette mit Musik von W.A.Mozart und Wenzel Müller, Libretto nach Joachim Perinet und Emanuel Schickaneder.

Prinz Tamino… ähm, nein… Prinz Tamindoro verirrt sich beim Jagen im Wald, wird dort von einer bösartigen Schlange verfolgt und von der mächtigen Fee Perifirime gerettet.

Im Gegenzug bittet diese ihn, zusammen mit seinem Diener Kaspargeno ihre Tochter Pamida zu retten, die vom bitterbösen Zauberer Bosphoro gefangen gehalten wird.

Ihnen helfen sollen dabei eine magische Flöte und ein Zauberfagott… Wolfgang Amadeus Mozarts „Zauberflöte“ ist sicherlich das berühmteste Werk aus der Tradition des Wiener Volkstheaters. Weniger bekannt ist, dass kurz vor der Uraufführung seiner „Zauberflöte“ das Werk „Kaspar der Fagottist oder die Zauberzither“ von Joachim Perinet und Wenzel Müller uraufgeführt wurde, welches sich derselben Vorlagen bediente und ein großer Erfolg in Wien war. Das österreichische Ensemble Oper@Tee verknüpft nun gewitzt die Geschichte beider „Zauberflöten“ in eigener Fassung und bedient sich hierbei frech beider Texte und Kompositionen – also eine echte „Wiener Zauberflöte“.

Karten: www.wieneroperette.at oder 0664/4871 618

Erstes Rock Country Blues Festival

Am Samstag, dem 18. Mai ab 18 Uhr findet das „Erste Marchfelder Weinviertler Rock Country Blues Festival“ statt. In einer Kooperation des Kellertheaters Strasshof, dem Kulturverein Marchfeld Strasshof (KUMST) und dem Eventservice Kohout treten an diesem Tag mehrere Künstlerinnen und Künstler aus der Rock, Country- und Blues-Szene auf und werden mit ihrer Musik das Veranstaltungsgelände in ein Festival-Gelände der musikalischen Superlative verwandeln.

Ziel des Festivals in Strasshof ist es, regionale Künstler und Bands vor den Vorhang zu holen, ihnen eine Möglichkeit zur Präsentation zu bieten und bei zukünftigen Festivals auch Gastbands anderer Regionen einzuladen.

Tickets: 0660/1917080 oder www.kumst.at

Corona Melange

"CORONA-MELANGE " Musik aus 4 Jahrzehnten, Melodien für jeden Geschmack! Rock, Pop,usw....

Reservierungen unter 0660/1917080 oder online unter www.kumst.at

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt

