Das Publikum geht auf eine magische Reise durch die Erfolgsgeschichte von Holiday on Ice - von den ersten Proben bis zum Welterfolg. „‚Showtime‘ ist unsere Liebeserklärung an das große Entertainment auf Eis. Mit modernster Technik, facettenreichen Bühnenbildern, Wow-Effekten und den weltbesten Eiskunstläufern kreieren wir ein bisher nicht dagewesenes Entertainmenterlebnis on Ice“, sagt Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice.

Neben einer mitreißenden Geschichte erwartet die Besucher ein Showerlebnis mit vielen überwältigenden Highlights wie Hologramm-Effekte, ein bespielbarer Globus mit einem Durchmesser von fünf Metern sowie eine Dampflok, die auf die Eisbühne fährt. Rund 300 brillante, handgefertigte Kostüme erschaffen eine farbenprächtige und extravagante Kostümwelt, die „Showtime“ unvergleichlich macht.

Alle Infos www.stadthalle.com

Tickets erhältlich an den Kassen der Wiener Stadthalle und unter service@stadthalle.com. Rabatt wird nach Vorlage der AboClub-Karte direkt an der Kassa abgezogen. Max. 2 Vollpreistickets ab Kat. B für Shows am Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag (15 Uhr). Buchbar bis 15. Dezember 2019, solange der Vorrat reicht!