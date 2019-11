Eine einzigartige Gelegenheit, die einstigen „Kaiserschimmel der Habsburger Monarchie“ auch außerhalb der Spanischen Hofreitschule in Wien zu erleben, bietet sich am Samstag, 27. Juni 2020, um 18.30 Uhr am Heldenberg.

Musikalisch begleitet wird die 12. Lipizzanergala vom Ensemble „Rondo Vienna“ und der Stargeigerin und Künstlerischen Leiterin Barbara Helfgott, die abwechselnd mit den berühmten Hengsten am Heldenberg auftreten werden.

Die Spanische Hofreitschule präsentiert dabei Punkte aus ihrem Programm in höchster Eleganz und Harmonie. Die Vorführungen der Spanischen Hofreitschule sind das Ergebnis langjähriger Ausbildung und intensiver Arbeit der Bereiter und ihrer Lipizzaner.

Ein perfektes Weihnachtsgeschenk und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie!

