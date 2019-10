Disney On Ice präsentiert mit „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ erstmals die gesamte Geschichte des erfolgreichsten Animationsfilms aller Zeiten auf dem Eis. Zu sehen gibt es die spektakuläre Show vom 27. bis 29. Dezember in der TipsArena Linz.

In dieser Produktion wird die komplette Geschichte der beiden königlichen Schwestern Anna und Elsa live erzählt. Ein dunkles Geheimnis der Königstochter Elsa taucht das Land Arendelle in ewiges Eis, doch ihre kleine Schwester Anna stürzt sich in ein waghalsiges Abenteuer, um das Königreich zu befreien. Begleitet wird sie von Kristoff, einem charmanten Naturburschen, seinem lustigen Rentier Sven mit dem schiefen Geweih und dem naiven, etwas tollpatschigen Schneemann Olaf…

Um der ganzen Familie ein immersives Erlebnis zu bieten, umfasst das Bühnenbild den kompletten Raum von der Eisoberfläche bis hoch in die Luft und lässt damit alle Gäste noch tiefer in die Geschichte eintauchen. Die Zuschauer werden das Gefühl haben, gemeinsam mit Anna, Olaf, Kristoff und Sven hoch zum Nordberg zu wandern und hautnah den großen Sturm erleben, den Elsa entfacht – ein einmaliges und unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie! (Empfohlen ab 3 Jahren)

Minus 3 Euro im Vorverkauf

AboClub-Mitglieder erhalten 3 Euro Rabatt auf Tickets im Vorverkauf. Gültig für Kinder- und Erwachsenen-Einzelkarten sowie Familienkarten. Erhältlich auf BVZ.at/ticketshop!