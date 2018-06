Kopie von „Made in Japan“ in Wiener Neustadt.

Am letzten Juniwochenende verwandelt sich die Arena Nova zum Anlaufpunkt für alle Anime-, Manga- und Japan-Fans. Neben bekannten Cosplayern locken auch internationale Stars aus der Musical- und Filmszene, allen voran Julian Glover: Er war nicht nur Grand Maester in Game Of Thrones und der Gegenspieler von Indiana Jones, sondern kommandierte in Star Wars auch den Bodenangriff auf Hoth.

Alle Infos rund um die Messe auf www.made-in-japan.at

NÖN-AboClub-Vorteil

NÖN-Abonnenten erhalten minus 30 % auf Familientickets (2 Erwachsene, 2 Kinder). Einfach Kupon ausdrucken, ausschneiden, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

NÖN-AboClub-MangaMesse (pdf)