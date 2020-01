Die Spirit of Fishing ist die Angelmesse für Raub- und Friedfischangler im neuen Format. Am zweiten Februarwochenende dreht sich in der Arena Nova Wiener Neustadt auf 8.000 alles um das Thema Angeln. Neben dem Verkauf von qualitativ hochwertigen Produkt steht vor allem der Informations- und Wissenstransfer in Form von Vorträgen, Workshops, Live-Präsentationen und Diskussionen im Vordergrund.

Die wichtigsten Themenbereiche bei der Spirit of Fishing sind Karpfen- und Welsangeln, Spinn- und Fliegenfischen, Match & Feeder, Boot und Kajak sowie Angelreisen & Guiding.

Abgerundet wird das Programm durch eine Casback-Lotterie, den Foto & Film-Award, ein großes Voführbecken sowie eine spannende Kinderwelt.

Alle Infos auf www.spiritoffishing.at

AboClub-Mitglieder erhalten 50 % Rabatt auf Eintrittskarten. Einfach Kupon ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen. Preisvorteil gültig für max. zwei Vollpreistickets. Nicht mit anderen Rabatten kombinierbar.

Spirit of fishing 2020.pdf (pdf)