Haustier aktuell: Tierische Messe für die ganze Familie

Für Tierliebhaber ist sie seit langem ein Fixpunkt. Es sind Hunde, Katzen, Kleintiere sowie Fische und Insekten vertreten und zeigen sich von ihren besten Seiten. Eine Reihe unterhaltsamer Aktionen wie ein Breitensport Parcours, bei dem auch Besucherhunde mitmachen können, oder Hütevorführungen mit Gänsen sind nur einige der bunten Facetten dieser Traditionsveranstaltung.

Wer einen Hund als treuen Freund neben sich hat, weiß, dass neben guter Erziehung, altersgerechter Ernährung und sorgfältiger Pflege eines nicht fehlen darf: Der Spaßfaktor. Wir zeigen Ihnen die tollsten Freizeitvergnügen für Tier und Halter wie Dog Diving, Agility Parcours, Junior Handling und Flyballvorführungen. Daneben präsentieren in Halle 1 private Züchter und der Österreichische Kynologen Verband (ÖKV) über 80 Hunderassen im Vorführring. Das A & O der Futtermittelhersteller preist Produkte für sämtliche Größen und Arten an – Gratisproben inklusive.

Schnurrende Schönheiten wie Perser, Maine Coone und Siam finden Sie in Halle 2. Von einer fachmännischen Jury wird täglich unter 300 Katzen die attraktivste ihrer Art zur Schönsten der Ausstellung erkoren.

Wer das eher Ungewöhnliche bevorzugt, ist in Halle 3 der Exotica bestens aufgehoben. An beiden Tagen sind Spinnen, Insekten, Garnelen und andere Wirbellose, sowie Fische zu bestaunen und zu erwerben.Natürlich werden auch Terrarien, Technik, Futtertiere und alles an Zubehör für artgerechte Terrarien in großer Zahl angeboten. Auch der Pflanzenfreund findet ein vielfältiges Sortiment exotischer Pflanzen.

Die tierische Messe für die ganze Familie! HAUSTIER AKTUELL & Exotica 2022

Samstag 03. und Sonntag 04. September 2022, täglich 10 – 18 Uhr

Arena Nova, Wiener Neustadt

Achtung: Kein Einlass für Hunde in die Katzenhalle.

