Renaissanceschloss Schallaburg zeigt interessante Ausstellung

Ein imposantes Bauwerk ist etwa die Schallaburg, ein generationenübergreifendes Gesamtkunstwerk, von den ältesten erhaltenen Bauteilen aus dem 11. Jahrhundert bis hin zum Ausbau als Renaissanceschloss im 16. Jahrhundert. In der Burg ist derzeit die Ausstellung „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“ zu sehen, die die Besucher auf eine Reise entlang des Flusses vom Schwarzen Meer zur Schallaburg mitnimmt.

Auf den Spure von Joseph Haydn in Eisenstadt

Und wer sich auf die Spuren des berühmten Komponisten Joseph Haydn begeben möchte, ist im Haydnhaus in Eisenstadt genau richtig. Das Haus ist ein Juwel der burgenländischen Kulturgeschichte, aber auch eine Musikergedenkstätte von internationaler Relevanz. Die Räume sind mit originalen Möbeln aus der „Haydnzeit“ eingerichtet, auch die historischen Wandmalereien wurden behutsam freigelegt.

Kurzurlaub im "Skandinavien Österreichs"

Erholen, Entspannen und Genießen sind im Lebens.Resort Ottenschlag angesagt, hier ist der ideale Platz für eine Auszeit. Frische Luft, herrliche Landschaft, natürliche Vielfalt – das „Skandinavien Österreichs“ hat einiges zu bieten.

