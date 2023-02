Alle Editionen der Reihe "Edition Geschichte" in einem Paket

Werbung

Das sind die spannenden Ausgaben unserer Reihe "Edition Geschichte":

Maria Theresia

Auf Spurensuche: Maria Theresia – eine der bedeutendsten Herrscherinnen Österreichs – hat Europa umgestaltet und deutliche Spuren hinterlassen, deren Auswirkungen heute noch sichtbar sind. Gerade in Niederösterreich erinnert sehr viel an die große Frau.

Der Dreißigjährige Krieg

Er begann mit dem Prager Fenstersturz im Jahr 1618 und endete mit dem Westfälischen Frieden 1648 – der Dreißigjährige Krieg war ein Hauen und Stechen, wie es vor ihm keines gegeben hat. Europa wurde verheert, verwüstet und entvölkert; oft überlebte nur ein Drittel der Bevölkerung. Niederösterreich blieb nicht verschont. Der Einfall schwedischer Söldner zerstörte weite Teile des Landes.

Das starke Land

Niederösterreich ist nicht nur eines von neun Bundesländern, sondern war immer schon ein Kernland – erst des Babenbergerreiches, dann der Habsburgermonarchie und schließlich der Republik. Wer die Geschichte Österreichs schreibt, muss vor allem die Geschichte Niederösterreichs schreiben.

Die starke Republik

Seit hundert Jahren ist Österreich eine Republik. Eine starke Republik, die trotz vieler Rückschläge und Katastrophen auf die vergangenen hundert Jahre stolz sein kann. Großartige Menschen haben in einer extremen Zeit an diese Republik geglaubt und um dessen Zukunft gekämpft. Niederösterreich hat dazu entscheidende Beiträge geleistet. Ein wichtiges Land in einer wichtigen Zeit.

Mythos Wachau

Verkehrsachse, Lebensraum und scheinbar unerschöpfliche Ressource. Besiedelt seit der Steinzeit, von den Römern zur Grenze ausgebaut, im Mittelalter die mächtigste Verkehrsachse Europas, in der Neuzeit Sehnsuchtsort und Energielieferant. Die Donau prägt seit Jahrtausenden die Geschichte unseres Landes. Im Herzen des niederösterreichischen Donauabschnitts liegt mit der Wachau einer der schönsten Abschnitte des fast 3.000 Kilometer langen Flusses, der seit dem Jahr 2000 als Weltkulturerbe gilt. Die neue Ausgabe der NÖN EDITION Geschichte geht auf eine Reise entlang von Geschichte und Kultur des großen europäischen Flusses.

Die Römer

Wie auf einer Perlenkette reihen sich entlang der Donau Zeugen römischer Geschichte aneinander: Hier treiben die Römer Handel, begründen bedeutende Städte und verteidigen ihr Reich. Seit heuer ist der „Donaulimes“ Weltkulturerbe – Grund genug, einen Blick auf die Geschichte der Römer hierzulande zu werfen.

