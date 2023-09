BVZ Sonderprägung zum Jubiläum

Mit viel Kultur, Wein und einer Seebrise auf der Sonnenseite durch das Burgenland! Der östlichste Teil Österreichs fällt klimatisch ein wenig aus der Reihe, ist er doch durchschnittlich wärmer als das übrige Land. Das wirkt sich natürlich auch auf die Landschaft aus: Die Steppenlandschaft rund um den Neusiedler See ist landesweit einzigartig in ihrer Vegetation, sie ist Nationalparkregion und steht als UNESCOWelterbe unter besonderem Schutz.

Leuchtturm Podersdorf

Der Leuchtturm befindet sich am westlichen Ortsrand und am kleinen Hafen von Podersdorf am See. Er hat eine Höhe von etwa zwölf Metern, die ausreicht, um ihn in der ebenen Landschaft des Neusiedler Beckens weithin erkennen zu lassen. Der Turm wurde als Orientierungspunkt und für Sturmwarnungen für die Wassersportler errichtet und ist heute ein Touristenanziehungspunkt.

Schloss Esterházy

Das Schloss Esterházy ist als einstige Fürstenresidenz ein Wahrzeichen der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Es ist im Besitz der Esterházy Privatstiftung. Der historische Festsaal des Schlosses ist als Haydnsaal bekannt und wird oft als Konzertsaal verwendet.

Burg Schlaining

Die Friedensburg Schlaining liegt am Stadtrand von Stadtschlaining und wurde 1271 erstmals urkundlich erwähnt. 1786 wurde die Burg offiziell unter dem heutigen Namen bekannt. Die Friedensburg ist nach umfassenden Renovierungsarbeiten Heimat des Friedensinstitutes und der Jubiläumsausstellung „Wir sind 100. Burgenland schreibt Geschichte“.

Rückseite Heiliger Martin – Landespatron Burgenland seit 1924

Die burgenländische Landesregierung war in den „Geburtsjahren“ des Landes bestrebt, die noch schwache burgenländische Identität durch die Einführung verbindlicher Landessymbole, wie einem eigenen Landespatron, zu stärken. Aus diesem Grund ging eine Initiative der Landesregierung beim Heiligen Stuhl in Rom aus, den Heiligen Martin von Tours zum Landespatron des Burgenlandes zu erheben. Für die Wahl gerade des Heiligen Martin scheint vor allem die Nähe von dessen Geburtsstadt Savaria (Steinamanger/ Szombathely) zum burgenländischen Territorium ausschlaggebend gewesen zu sein.

Sonderprägung aus Feinsilber 999

Durchmesser: 30mm

Gewicht: je 1/4 Unze

Sonderprägung aus Feingold 999.9

Durchmesser: 30mm

Gewicht: je 1/4 Unze

Sonderprägung aus Feinsilber im 3er-Set:

Sonderprägung aus Feingold im 3er-Set:

