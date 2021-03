Hier lesen Sie, warum der Heilige Leopold unser Landespatron ist und nicht der Heilige Koloman. Welche verborgenen Relikte und Geschichten Sie in den Kirchen und Museen finden und welche Zeugnisse die Hoffnung des Glaubens in den Wallfahrtskirchen hinterlassen hat. Wir widmen uns dem stillen, aber starken Widerstand der Kirche in der Zeit des Nationalsozialismus. Und wir blicken auf das spirituelle Leben in Niederösterreich heute – von den Klöstern bis zu den Pfarren – und auf deren Herausforderungen in der Gegenwart.

Ab 26. April um € 8,90 in Trafik und Handel erhältlich - Jetzt schon vorbestellen!

Das neue Magazin der Edition Wissenschaft ist ab 26. April um € 8,90 (+ € 2,50 Versandkosten) erhältlich. Abonnenten zahlen keine Versandkosten. Jetzt bequem über unser Online-Formular vorbestellen: