Unser stressgeprägter Lebensstil hat oft eine Übersäuerung des Körpers zur Folge, zahlreiche Beschwerden gehen damit einher. Nur eine Woche „basisch“ kann helfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, um den Körper zu reinigen, von Altlasten zu befreien und in Balance zu bringen. Mit einfachen Rezepten, Bewegungs- und Entspannungsübungen kann man Körper und Geist in nur sieben Tagen wieder in Balance bringen. Eine alltagstaugliche Anleitung bietet das Buch: Iss doch logisch! Das Basenbuch für Körper und Geist

Preis: € 21,50 (versandkostenfrei)

Alle Infos: facultas.at/maudrich.

AboClub-Vorteil: Jeder Abonnent erhält zu seiner Bestellung ein gratis Stoffsackerl.

Bestellungen beim AboClub, Tel. 02742/802-1400 oder per Mail an aboclub@bvz.at.