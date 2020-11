Österreichische Top-Weine kompromisslos zu produzieren und ihr großartiges Lagerpotenzial zu zeigen zeichnet das Haus Heribert Bayer aus Neckenmarkt im Mittelburgenland aus. Das Geheimnis: Heribert Bayer und Sohn Patrick unterwerfen sich keinen Modeströmungen, bleiben ihrer Handschrift treu und geben ihren Weinen zudem besonders viel Zeit und Fürsorge. Denn für sie zeigen die Weine erst mit der Zeit ihre vollkommene Brillanz und Vielschichtigkeit. Bewusst halten sie also seit 2002 jedes Jahr einen gewissen Anteil ihrer produzierten Mengen im Top-Segment zurück, um diese erst Jahre später Weinliebhabern im perfektem Reifestadium anbieten zu können.

Basis für die hochwertigen und lagerfähigen Rotweine von Heribert Bayer sind dabei vollreife Trauben von besonders alten Rebanlagen des Neckenmarkter Hochbergs.

Jene Rebanlagen waren es auch, die Patricks Vater Heribert 1997 nach Neckenmarkt zogen. Dort fand er Zugang zu jenen Rebanlagen, die er als Grundlage für das Schaffen österreichischer Top-Rotweine ansah, und machte seine Leidenschaft Wein zum Beruf. Schon bald entstand mit der Cuvée In Signo Leonis der erste Wein unter eigenem Namen. Auch wenn es um den Ausbau des Weins geht, setzt das Haus ganz auf den Faktor Zeit. So werden alle ihre Rotweine in kleinen französischen Barriques mindestens 15 Monate ausgebaut. Neben der Leitsorte Blaufränkisch bietet die Kellerei des Weiteren eine abwechslungsreiche Auswahl an verschiedensten Rebsorten und hat neben Rotweinen auch Weißweine und Sekt im Sortiment. Dabei zeigt sich vor allem die Hingabe von Patrick und Heribert zu den Burgundersorten.

Insbesondere mit der Cuvée In Signo Leonis, Blaufränkisch In Signo Sagittarii, Cuvée Herzblut und Chardonnay Albatros findet sich das Haus Heribert Bayer sowohl bei den Rot- als auch Weißweinen alljährlich auf den Bestenlisten des Landes. „Wer das Persönliche schätzt, Charakterweine liebt und auf der Suche ist nach hochwertigen und gereiften Weinen, der ist bei uns genau richtig“, sagt Patrick. Neben vor Ort Verkostungen in Neckenmarkt, begrüßt Patrick gemeinsam mit Partnerin Katja jeden zweiten Donnerstag um 18.30 Uhr Weinfreunde aus aller Welt im Facebook-Livestream zur gemeinsamen Weinprobe.

Bei diesen kann jeder kostenlos und direkt von zu Hause aus mit den beiden zu einem spannenden Thema jeweils drei Weine verkosten. Die Kostweine können vorab über ihren Online-Shop bestellt werden. Wer live nicht dabei sein kann, kann sich im Nachhinein alle Weinproben auf ihrer Website und auf YouTube ansehen. Neben den eigenen Weinen hat sich das Haus zusätzlich auf die Zusammenstellung von Haus- und Firmenweinen spezialisiert.

Dabei können sogar für alle Heribert Bayer-Weine direkt über ihre Website eigene Etiketten gestaltet werden.

