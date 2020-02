Bestellt jetzt um nur € 6,90 (plus € 2,50 Versand) – AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten! Einfach telefonisch unter 02742/802-1400, per Mail an aboclub@bvz.at oder mit unten stehendem Formular.

Produktinfo: Holz/Metall-Blume, Maße ca 10 x 30 x 5 cm (ohne Deko)