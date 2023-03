Eingelegte Köstlichkeiten selbst gemacht

Werbung

Im Kühlschrank lassen sich Obst und Gemüse ein paar Tage gut aufbewahren, auch Einfrieren macht so manches länger haltbar. Aber was haben unsere Großeltern und Urgroßeltern gemacht, als es diese Möglichkeiten (noch) nicht gab? Auch sie hatten das ganze Jahr über köstliches Obst und Gemüse im Vorratskeller. Sie griffen auf andere Arten des Haltbarmachens zurück. Lebensmittel wurden in Öl, Essig, Alkohol, Salz oder Zucker eingelegt.

Auch heute stehen diese Formen des Konservierens wieder hoch im Kurs. Denn damit lässt sich der Geschmack des Sommers auch außerhalb der Saison genießen, ohne, dass man auf importierte Lebensmittel zurückgreifen muss, die um die halbe Welt transportiert wurden. Das schont nicht nur die Geldbörse, sondern auch die Umwelt.

Haltbar gemacht werden aber nicht nur die Überschüsse aus dem Garten, sondern auch – am besten regional und saisonal – gekaufte Lebensmittel, die dadurch sogar „veredelt“ werden. Das Buch „Eingelegt – Feine Köstlichkeiten: süß, sauer & pikant“ stellt die Basics zum Konservieren einfach und übersichtlich vor. Neben der Kunst des Haltbarmachens mit Öl, Essig, Salz, Alkohol oder Zucker gibt es auch jede Menge Tipps und Rezepte wie Tomatenpesto, Eier in Tee-Essig, süß-saurer Kürbis, Maiwipfelsirup oder Pilze in Cognac zum Selbermachen. Eingelegtes eignet sich auch hervorragend als kleines, persönliches Mitbringsel. Geschenke aus der Küche sind schnell selbst gemacht und bereiten den Beschenkten Freude.

