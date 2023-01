Schicke Halsketten von Wooddo

Bei Wooddo® findest du einzigartige Balance Boards aus Holz, handgemachten Holzschmuck und tolle Holzaccesories.

Seit jeher legt Wooddo sehr großen Wert auf eine hohe Qualität und eine saubere Verarbeitung der Produkte. Die Produkte werden alle selbst und in Kooperation mit ausgewählten Lieferanten im schönen Erlauftal in Niederösterreich hergestellt. Jedes Produkt wird in Handarbeit gefertigt - so behält es seine Individualität und bleibt ein Unikat. Durch die Verwendung ausgewählter Materialien, sowie die sorgfältige Verarbeitung und die darauffolgende Inspektion, wird eine hohe Qualität gewährleistet.

Der Name Wooddo ist ein Wortspiel bestehend aus zwei Wörtern. Das aus dem englisch stammende Wort "Wood", zu Deutsch Holz und "do" ebenfalls aus dem englischen und bedeutet machen, tun, unternehmen. Einerseits die Leidenschaft zum Holz und das Erschaffen von Dingen bzw. das Unternehmen von Abenteuern. Und nein der Name steht in keiner Verbindung zur Schwarzen Magie - einziges was verzaubert sind die Produkte die wie ein magischer Blickfang wirken.