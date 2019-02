Die ersten Frühlingsboten sind schon da und Jung und Alt freuen sich auf das erste große Fest des Jahres. Doch was wäre Ostern ohne die passende Dekoration? Zum Glück hat der BVZ AboClub-Shop einen hoppelnden Neuzugang: Unseren niedlichen Deko-Osterhasen aus Filz. Er lässt sich mit vielen anderen Accessoires toll in Szene setzen und eignet sich als hübsches Geschenk zum Osterfest.

Der Hase ist aus Filz gefertigt, trägt ein kleines Holz-Ei mit der Aufschrift „frohe Ostern“ und ist innen mit Draht verstärkt. Ein Holzsockel sorgt für Stabilität.

Bestellt jetzt um nur € 8,50 (plus € 2,50 Versandkosten) beim BVZ AboClub unter der Telefonnummer 02742/802-1400, per Mail an aboclub@bvz.at oder direkt online mit dem unten stehenden Formular.

AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten!