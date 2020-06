Gärtner und Gärtnerinnen wissen: Das „Garteln“ bereitet nicht immer reine Freude, sondern manchmal auch Sorgen. Und natürlich ist auch im Garten für intelligente Faule „Erste Hilfe“ ein wichtiges Thema. Warum rollen die Tomaten ihre Blätter ein? Was ist schuld, wenn die Brombeeren nicht ausreifen? Und was tun, wenn die dahinkümmernden Erdbeerpflanzen einen traurigen Anblick bieten?

Karl Ploberger weiß Abhilfe. Darüber hinaus stellt er schnelle, kreative Lösungen für den Gartenalltag vor. Und das Beste daran: Diese Ideen kosten wenig bis gar nichts, wenn der Sperrmüllbehälter zur Fundgrube wird oder ein Blick in den Recycling-Behälter wahre „Schätze“ für den Garten auftut – es kommt eben auf die Betrachtungsweise an: Aus Joghurtbechern werden Etiketten, leere Eierkarton mutieren zur Pflanzen Kinderstube, ein CD Rad zur Vogelscheuche und unausgereifte Paradeiser entfernen den Rost. Leserinnen und Leser finden eine Sammlung der am häufigsten gestellten Fragen an den Autor als Zusammenfassung aus seinen zahlreichen Vorträgen.

