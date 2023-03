„Happy Kaninchen“: Der Ratgeber für Kaninchenliebhaber

Werbung

Kaninchen sind äußerst gesellige Tiere mit erstaunlichen Fähigkeiten. Wer sich auf die langohrigen Nager einlässt, wird schnell erkennen, dass sie besonders neugierige, intelligente und sehr soziale Tiere sind. Ihre Haltung und Pflege erfordert daher einiges an Empathie, Wissen und auch viel Fingerspitzengefühl. Die zahlreichen Tipps in diesem Buch tragen dazu bei, dass Mensch und Kaninchen ein möglichst harmonisches Zusammenleben führen.

Die Autorin, Diana Bachmann, fotografiert und filmt ihre Kaninchen seit Jahren – die Ergebnisse sind mittlerweile zu einem wahren Instagram-Hit geworden. In Zusammenarbeit mit der Tierärztin Friederike Witschel hat sie ihre Erfahrungen zusammengefasst und liebevoll und anschaulich illustriert. Unterhaltsam wird so grundlegendes Wissen vermittelt. Das Buch wendet sich an junge und junggebliebene Kaninchenliebhaber, die ihren Tieren mit optimaler Ernährung, kreativen Spielen und Hilfe in allen Lebens- und Leidenslagen etwas Gutes tun wollen. Dabei werden die oft ganz einfachen Fragen der Halter beantwortet, auf die auch die zahlreichen Internetforen keine oder falsche Antworten liefern

