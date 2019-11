„Oh du fröhliche“, „S’Liacht is do“, „A Stern ist erschienen“, „Unser Dorf“, „Der Heiland ist geboren“, „Nähe kummt die heilige Nacht“ oder „Das wünsch ich mir“ – bekannte und auch nicht so bekannte Weihnachts- und Adventlieder hat der Chor purklang aus dem Waldviertel auf seiner CD in Zusammenarbeit mit der Volkskultur Niederösterreich veröffentlicht.

In der sprichwörtlich stillsten Zeit des Jahres ist das Singen, egal ob im Chor oder zu Hause mit der Familie und im Freundeskreis, und das Hören von Musik eine von vielen Möglichkeiten, dem wahren Sinn des Weihnachtsfestes näher zu kommen. Mit der CD macht sich er Chor selbst und allen Freunden von Advent- Und Weihnachtsliedern ein wertvolles Geschenk.

