Buchtipp „Klimaanlage Naturgarten“: Natürlich und ökologisch Gärtnern

Hitzetage werden ebenso häufiger wie Sturmereignisse, Trockenheitsperioden dauern länger, Niederschläge werden geringer oder kommen sehr ungleichmäßig verteilt als Starkregen mit Überflutungen. Zum Glück gibt es widerstandsfähige Pflanzen, die gesetzt werden können, um Teil der Lösung zu sein. Pflanzen sind die gesündesten und umweltfreundlichsten „Klimaanlagen“. Ob Balkon und Terrasse, der Vorgarten am Straßenrand oder die persönliche Gartenoase – die Schonung der Ressourcen und der Erhalt der Biologischen Vielfalt fangen beim eigenen Grün an. Die Basis dafür sind naturnahe Gestaltung, ökologische Bewirtschaftung, der sensible Umgang mit Pflanzen, Tieren und das Verständnis für natürliche Kreisläufe.

Das Buch „Klimaanlage Naturgarten“ von Margit Beneš-Oeller liefert zukunftsorientierte Gestaltungsbeispiele und stellt besonders trockenheitsresistente Pflanzen vor. Außerdem ist zu erfahren, wie sich der Wasserverbrauch senken lässt und man natürliche Schattenspender nutzen kann. Es bietet einen Leitfaden für pflegeleichte Gärten mit hohem ökologischen Potential, welche den klimatischen Veränderungen standhalten.

ISBN: 9-783-8404-8125-3

Preis: € 12,99 (plus € 2,70 Versandkosten)

