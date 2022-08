Lebensgenuss pur mit "So schmeckt die Freude"

JOHANNES GUTMANN

geboren 1965 im Waldviertel (NÖ) als Sohn eines Bauern. 1988 gründete er die Firma „Sonnentor“ um

Kräuterspezialitäten der Bio-Bauern im Waldviertel unter dem Logo der lachenden Sonne regional und

international zu vermarkten. Zwanzig Jahre später beschäftigt er 100 Mitarbeiter, hat 600 Waren im

Sortiment und das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Johannes Gutmann ist originell in seinen Ideen

und begabt mit dem Blick auf das, was gelingen kann. „Er ist immer der Hannes geblieben“, sagen „seine“

Bauern, die seit der ersten Stunde seine wichtigsten Partner sind. Johannes Gutmann lebt Werte, die ein

gutes Leben möglich machen: Fairness, Partnerschaft, Mut, Kreativität und Humor. Zuletzt bei Residenz

erschienen: "So schmeckt die Freude" (2011).

MANFRED BUCHINGER

geboren 1952 in Obersdorf, hat im Wiener Hotel Intercontinental ebenso gekocht wie in berühmten

französischen Häusern und in Japan. Dafür wurde er mit nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet.