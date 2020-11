Die drei Wichtel frieren garantiert nicht in der kalten Jahreszeit! Das Wichteltrio eignet sich wunderbar als Deko und passt mit seinen Farben hervorragend in die Adventzeit.

Produktinfo: 3er Set Wichtel aus Filz, Plüsch in Rot, Grau und Weiß, 7 x 20 x 7 cm (ohne Deko)

