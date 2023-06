10 % Rabatt bei „Kassandra und die Frauen Trojas“

Der Legende nach begehrte Gott Apollon die trojanische Königstochter Kassandra so sehr, dass er ihr die Gabe der Weissagung schenkte. Als sie jedoch seine Verführungsversuche zurückwies, belegte er sie mit einem Fluch: Niemand soll ihr Glauben schenken. So gilt sie als tragische Heldin, die immer das Unheil voraussah, aber niemals Gehör fand.

Die mit dem ARD-Hörspielpreis ausgezeichnete Autorin Magda Woitzuck verlässt in ihrer Fassung den göttlichen Rahmen, die seherische Fähigkeit Kassandras bleibt: So treffen an diesem Abend Prophezeiungen auf eigensinnige Skepsis, das Warnen vor Gefahren auf ein überhebliches Machtgehabe und das Erkennen von Unausweichlichem auf Verharren im Status Quo. Kassandra und die Frauen Trojas ist nicht bloß die Schilderung des trojanischen Krieges aus weiblicher Perspektive, vielmehr ist dieser Abend die moderne Erzählung eines antiken Mythos, die unsere eigenen Verhaltensmuster und Denkweisen in Frage stellt.

Regie: Christina Gegenbauer

Bühne: Daniel Sommergruber

Kostüme: Julia Klug & Nina Holzapfel

Musik: Nikolaj Efendi

Dramturgie : Olivia Scarr

Ensemble: Isabella Knöll, Claudia Carus, Julia Jelinek, Thomas Kamper, Sophie Prusa und andere

4. Juni – 29. Juli 2023 in der Wachauarena Melk, Beginn jeweils 20:15