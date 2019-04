Phil Collins ist einer der größten britischen Musiker. Am Sonntag, den 2. Juni, gibt er im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Konzert der Superlative. Unter dem treffenden Titel „still not dead yet live!“ kehrt er wieder zurück auf die Bühne und geht auf Europa-Tournee. „Ich dachte, ich würde leise zurücktreten, aber ich habe meine Leidenschaft für Musik und für Live-Auftritte wiederentdeckt“, so Phil Collins, der mit seinen Alben und Songs weltweit Millionen von Menschen begeistert, über seine Rückkehr.

