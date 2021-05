Gemeinsam mit einem Augustiner-Chorherrn wird das Leben inner- und außerhalb des Klosters verglichen und kreativ entdeckt. Ab Juni 2021 öffnet das Stift Herzogenburg, bekannt von NÖ KinderSommerSpielen (NÖKISS), wieder jeden ersten Samstag im Monat ganz spezielle Türen für Groß und Klein. Im Vorjahr wurde die Veranstaltungsreihe „Kindersamstag“ gestartet. Propst MMag. Petrus Stockinger zeigt sich sehr zufrieden: „Die Erfahrungen aus dem Vorjahr zeigen uns, dass das Interesse am Klosterleben und seinen weniger bekannten Seiten groß ist. Die Begegnung mit einem Mitbruder aus der Gemeinschaft, der sich bei diesen Workshops auch aktiv zum Thema einbringt, hat äußerst positive Rückmeldungen hervorgerufen. Wir freuen uns auch in diesem Jahr dieses Angebot wieder anbieten zu können.“

Vom Bücherwurm zum Schatzsucher

Stift Herzogenburg

Der erste Kindersamstag 2021 am 5. Juni geht der Frage nach, ob es Krimis in der Stiftsbibliothek gibt und was es braucht, um sein eigenes Buch zu binden. Aus welchen Räumen ein Kloster besteht und wozu all diese benötigt werden, steht im Mittelpunkt am 3. Juli. Ob ein Chorherr sein Essen selbst kochen muss, wird am 7. August verraten. Um die Musik dreht sich der Kindersamstag am 2. Oktober und auf Schatzsuche geht es am 6. November. Jeder Workshop dauert jeweils von 10 bis 15Uhr und alle sind voneinander unabhängig, sodass je nach Interesse nur einer oder auch mehrere Termine besucht werden können.

Infos und Buchung:

Stift Herzogenburg, Tel. 02782/83112, elisabeth.glatzenberger@stift-herzogenburg.at

www.stift-herzogenburg.at

Termine:

5. Juni: Gibt es Krimis in der Stiftsbibliothek?

3. Juli: Stiftsbaumeister – Heute bau ich mir ein Kloster!

7. August: Essen ist fertig! Bitte zu Tisch!

2. Oktober: Himmlische Chöre und königliche Instrumente

6. November: Gold und Silber – Schätze im Kloster

Preise inklusive Mittagsjause:

€ 25,– pro Kind bzw. € 15,– pro Erwachsenem; AboClub-Rabatt € 5,– pro Kinderkarte

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen wird um Anmeldung bis drei Tage vor dem jeweiligen Termin mit Altersangabe der Kinder gebeten.