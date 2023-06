10% Rabatt: Suzanne Vega – An Intimate Evening Of Songs and Stories

Als eine der besten Songwriterinnen ihrer Generation, begann Suzanne Vega ihre Karriere in den frühen 1980er Jahren in den Clubs des New Yorker Greenwich Village. Damals, sich selbst auf der Akustikgitarre begleitend, wurde sie rasch zur Ikone eines Folk-Music-Revivals, das Vega aber dank ihrer eigenen Kreativität zu einem zeitgenössischen Genre, am besten wohl als Neo-Folk beschrieben, weiterentwickelte.

Seit der Veröffentlichung ihres von der Kritik umjubelten Debütalbums 1985 feierte sie große Erfolge und spielte fortan ausverkaufte Konzerte in den berühmtesten Konzertsälen der Welt. Songs wie „Luka“, „Tom’s Diner“, „Marlene On The Wall“, „Gypsy“, „Calypso" und viele mehr wurden zu Hits und verhalfen ihr zu Weltruhm - auch ein Grammy sowie fünf Grammy-Nominierungen zeugen von ihrem außergewöhnlichen Talent.

Stets stand dabei ihre unverwechselbare „klare, unerschütterliche Stimme“ (Rolling Stone) im Zentrum – von der Washington Post auch als „kühl, wie von Sandpapier gebürstet, fast flüsternd“ beschrieben – die ideal, einfühlsam und berührend die Geschichten vermittelt, die sie erzählt. Denn eines ist Suzanne Vega allen voran: Eine grandiose meisterhafte Erzählerin, die „die Welt mit einem klinisch poetischen Auge beobachtet“ (The New York Times) und dabei von den einfachen Dingen, vom Stadtleben, gewöhnlichen Menschen ebenso wie den Abgründen singt.

Jetzt kehrt die grandiose Singer-Songwriterin endlich im Zuge ihrer neuen Tournee „Suzanne Vega -An Intimate Evening Of Songs And Stories“ nach Österreich zurück und gastiert am 9. Juli 2023 im VAZ St. Pölten.

