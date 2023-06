15 Prozent Rabatt auf „The Magic of ABBA: Mamma Mia – What a Show“

Die Band hat sich dem Ziel verschrieben, das authentische ABBA-Erlebnis auf die Bühne zu bringen. Angefangen bei den Kostümen und der Choreografie bis hin zum Sound und der Stimmung: "The Magic of ABBA" lässt die Zuschauer in die Welt der 70er-Jahre eintauchen und sorgt für eine unvergleichliche Party-Atmosphäre.

Das Konzert im Schlosspark Wieselburg verspricht, ein Highlight des Sommers 2023 zu werden. Mit den größten ABBA-Hits wie "Dancing Queen", "Mamma Mia" oder "Waterloo" wird "The Magic of ABBA" können sich die Besucher also auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das garantiert für jeden ABBA-Fan etwas zu bieten hat.

"Wir freuen uns sehr darauf, nach Wieselburg zu kommen und unser Publikum mit der Musik von ABBA zu begeistern", sagt die Band, "Wir arbeiten hart daran, das authentische ABBA-Erlebnis auf die Bühne zu bringen, und hoffen, dass die Zuschauer eine unvergessliche Nacht mit uns erleben werden."

11. August 2023, 19.30 Uhr, Schlosspark Wieselburg

