3x1 Niederösterreich-CARD gewinnen

Niederösterreich-CARD: Ein Weihnachtsgeschenk mit Langzeitwirkung

Mit der kleinen gelben Karte erwarten Sie über 300 Ausflugsziele in und um Niederösterreich bei freiem Eintritt. Ob Sportfreak oder Wellnessfan, historisch oder kulturell interessiert, Tier- oder Gartenliebhaber: Die Niederösterreich-CARD garantiert ein ganzes Jahr lang besondere Erlebnisse für die Beschenkten!

Mit dabei sind die niederösterreichischen Klassiker wie die Schneebergbahn, die Schallaburg, Schloss Hof oder die Kittenberger Erlebnisgärten. Aber auch das Wiener Riesenrad oder das Wüstenhaus Schönbrunn können Sie mit der CARD gratis erleben.

Daheim ist es am schönsten – und mit der CARD wird es noch einfacher und günstiger, einen Ausflug in der Nähe zu machen oder den Urlaub in Niederösterreich zu verbringen. Damit ist die CARD das perfekte Weihnachtsgeschenk mit Langzeitwirkung – für sich selbst oder die Liebsten.

Weihnachtsaktion: 12 + 3 GRATIS Monate

In der Weihnachtsaktion ist die Niederösterreich-CARD sogar 15 Monate statt 12 gültig: Bei Kauf einer neuen CARD bis 31.12. gilt diese 3 Monate länger, von 1.1.2023 bis 31.3.2024. Mit der CARD hat das Christkind für die ganze Familie das richtige Geschenk dabei!

