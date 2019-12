GÜSSINGER KULTUR SOMMER 2019

Theater auf Burg Güssing

zVg



Seit einer langen Reihe von Jahren präsentiert der GÜSSINGER KULTUR SOMMER Theater auf Burg Güssing. Erinnert sei u.a. an den „Güssinger Jedermann“, an „Der Brandner Kaspar und das ewig´ Leben“ oder an das Singspiel „Im Weissen Rössl“. Zuletzt begeisterte das Ensemble das hochgeschätzte Publikum mit der Kömodie „Wie man Hasen jagt“. Regie führte wie auch die vielen Jahre davor Frank Hoffmann. Auch 2020 wird auf Burg Güssing wieder unterhaltsamstes Theater unter der Regie von Frank Hoffmann geboten.

Musik und Kabarett rund um Güssing

zVg

Von der Heiliggeistkirche Stegersbach bis ins Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf - Frank Hoffmann lädt Sommer für Sommer zahlreiche Musikgrößen ein. 2019 waren es Trio Lepschi, Magret´s Musi, Klapa Neverin, Gasselsberger & Mally sowie Cecile Verny. Auch für 2020 verspricht Frank Hoffmann ein interessantes Potpourrie aus grandiosen Musikern und Kaberettisten.

