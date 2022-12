Gewinne 2x2 Tageskarten für die AVITA Therme inkl. Sauna

Werbung Die BVZ-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Nehmen Sie sich einen Tag lang eine wohlverdiente Auszeit vom Alltag und entspannen Sie in der AVITA Therme in Bad Tatzmannsdorf. Das ist Urlaub für einen Tag mit Langzeitwirkung! Genießen Sie alle Vorzüge von Österreichs dreifacher Wellnesstherme des Jahres und lassen Sie sich vom wohltuenden Thermalwasser auf Händen tragen.

Foto: AVITA Resort

In den Tiefen der Erde gereift, wird das kostbare Thermalwasser für Sie an die Oberfläche geholt. Dort speist es die Wasserwelten der AVITA Therme, die sich über 2.000 m² erstrecken. Mit 34-36 °C hat es die perfekte Badetemperatur, um Körper und Geist Verwöhnung zu spenden. Das Mineral-Thermalwasser eignet sich mit seiner schwefel- und radonfreien Zusammensetzung und seiner entspannenden Wirkung besonders zur Regeneration, zur Behandlung von Muskelverspannungen und Verletzungsfolgen, sowie zur Entlastung der Gelenke und damit zur Steigerung der Beweglichkeit.

Die wohltuende Entspannung der Muskulatur steht dabei an erster Stelle. Dies hilft auch dabei zu entschlacken, Stress abzubauen und damit die Abwehrkräfte und das Wohlbefinden enorm zu steigern.

Foto: AVITA Resort

Im warmen Wasser lässt sich schwerelos schwebend die Zeit vergessen und Kraft für den Alltag tanken. In der AVITA Therme erwartet Sie wohlig-warmes Badevergnügen bei jedem Wetter in insgesamt 15 Pools mit unterschiedlichen Wärmegraden.



Eines der vielen Highlights der AVITA Therme ist das Erlebnisbecken mit 36°C. Entspannung ist hier garantiert: eingebettet in die traumhafte Kulisse des 1.200 m² großen Bio-Naturbadeteich, mit Massagedüsen im Wasser und Blick auf den freien Himmel kann man den Alltag besonders gut hinter sich lassen. Abends zaubern romantische Lichtkonstellationen ein kunstvolles Farbenspiel auf die Wasseroberfläche. Perfekt abgerundet wird das Relax-Erlebnis mit einem Cocktail an der Poolbar.

Foto: AVITA Resort

…in einer der schönsten Saunalandschaften Österreichs. Ob Dampfbad, Infrarot, Darre, Sauna für Frauen oder doch die klassische finnische Variante: Gleich 20 Wohlfühlsaunen im Sauna Garten Eden und AVITA Lady's Spa lassen die Herzen von Sauna-Fans höherschlagen und versprechen ein Saunaerlebnis der Superlative! Einzigartige Saunaerlebnisse bieten vor allem auch die exklusive Uhudlersauna, die die Besonderheit des Südburgenlandes für Sie ins Resort holt sowie die erste Schneesauna Österreichs.



Zusätzlich wird ein umfangreiches Saunaprogramm angeboten, das mit einer Vielzahl an exotischen, erfrischenden und entspannenden Aufgüssen gefüllt ist. Diese werden von bestens geschulten Saunameister:innen durchgeführt, die jederzeit mit Rat und Tat zu Seite stehen.

Foto: AVITA Resort

Wer das Besondere sucht, wird in der AVITA Therme fündig! Die Day Spa Loungen, exklusive Rückzugsnischen in komplett privater Atmosphäre, sorgen mit ihrer einzigartigen Architektur, unverwechselbarem Ambiente und einer unnachahmlichen Atmosphäre mit sanftem Licht und edlen Materialien für Geborgenheit und Entspannung.

Wenn während des Wellnesstages der Hunger ruft, erwarten einen im MEDITA Thermenrestaurant köstliche Speisen. Mit cremigem Risotto, hausgemachter Pasta, knackigen Salaten oder herzhaften Burgern stärkt man sich genussvoll. Warum sich nicht als krönenden Abschluss etwas Süßes mit einer Tasse Kaffee gönnen? Genuss wird hier großgeschrieben!

Foto: AVITA Resort

Für einen perfekten Wellnesstag darf eine Behandlung im AVITA PREMIUM Spa nicht fehlen! Hier wählt man aus einem ganzheitlichen Angebot an individuellen Gesichtsbehandlungen, entspannenden Massagen und wunderbar pflegenden Körperpeelings und –behandlungen.



Ein echter Geheimtipp sind die hochwertigen Spa-Suiten: ein exklusiver Ort der Erholung und Entspannung, an dem man kostbare Zweisamkeit genießt. Die kuscheligen Ruheoasen für zwei mit viel Platz zum Glücklichsein bieten die Möglichkeit für Massagen „Seite an Seite“ sowie eine spezielle Infrarot-Lounge zur Tiefenentspannung.

Foto: AVITA Resort

Wer würde sich da nicht freuen? Bei einem breiten Angebot an Hotel-, Thermen-, Spa- und Kulinarikpackages oder AVITA Wertgutscheinen (€ 10,00 | € 50,00 | € 100,00) lässt sich schnell der perfekte Gutschein für seinen Lieblingsmenschen finden! Die Gutscheine können online bestellt und gleich ausgedruckt werden – ganz bequem von zu Hause aus.

Jetzt mitmachen und 2x 2 Tageskarten für die AVITA Therme inkl. Sauna Garten Eden und AVITA Lady´s Spa gewinnen!