Das Faschingskabarett Güssing — seit Jahrzehnten gilt es als eines der großen Highlights des burgenländischen Kulturjahres. Der bunte Abend von Musical Güssing mit Sketchen und Solonummern, umrahmt von stilvoller Musik und Kulinarik, ist weit über die Grenzen des Burgenlandes bekannt. Und wie der Name schon nahelegt, findet das Faschingskabarett für gewöhnlich Ende Jänner in der Faschingszeit statt. Doch die Corona-Krise hat Musical Güssing dazu bewegt, 2021 auf ein neues Konzept zu setzen: „Kabarett am Platz“. Statt im tiefsten Winter im ausverkauften Saal des Kulturzentrums findet das Kabarett in diesem Jahr im April auf dem Hauptplatz mitten im Stadtzentrum Güssings statt.

„Wenn das Wetter wärmer wird, die Cafés die Schanigärten wieder eröffnen und der Frühling die Gemüter wieder erhellt, dann ist ein guter Zeitpunkt, um für einen unterhaltsamen Nachmittag zu sorgen“, sagt Intendantin Marianne Resetarits. Auch das „Kabarett am Platz“ sollen die Zuschauer bedenkenlos im Freien und mit genügend Abstand genießen können. Der Hauptplatz wird zur Bühne, das Stadtzentrum zur Kulisse. Musical Güssing setzt wieder auf die bewährte Mischung aus Sketchen, Solonummern, Showeinlagen und Musik. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Stammgäste werden dabei natürlich auch den ein oder anderen Publikumsliebling des Faschingskabaretts wieder zu sehen bekommen.

Termine:

Premiere: Samstag, 17. April 2021, 17:30 Uhr

So., 18. April 2021, 14:00 und 17.30 Uhr Fr., 23. April 2021, 17:30 Uhr

Sa., 24. April 2021, 14:00 und 17:30 Uhr So., 25. April 2021, 14:00 und 17:30 Uhr

Tickets: +43 (0)3322-43129 oder info@musicalguessing.com

www.musicalguessing.com

Mitspielen und folgenden Preis gewinnen:

1 x 2 Eintrittskarten für das „Kabarett am Platz“ im April.