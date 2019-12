Mit der Sparkasse zu Masters of Dirt - Wr. Stadthalle.

Masters of Dirt ist zurück: vom 13.03. bis 15.03.2020 geht es bei der Freestyle Evolution Tour in der Wiener Stadthalle so richtig heiß her! Die besten Freestyle-Athleten der Welt setzen auf zwei und vier Rädern die Grenzen der Physik außer Kraft – lassen Sie sich dieses fulminante Spektakel nicht entgehen!

Für alle KundInnen der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG gibt es außerdem für dieses Event bis zu 10% Ermäßigung. Sie können Ihre vergünstigten Tickets im BeratungsCenter Domgasse, 3100 St. Pölten, telefonisch unter 05 0100 – 10111 oder direkt über George unter „Produkte“ beziehen.

Weitere Informationen, Veranstaltungen und Details finden Sie unter www.spknoe.at/ticketing.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!