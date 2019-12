Charme und Flair in außergewöhnlicher Umgebung

Das Stammpublikum des Open Air Konzertes weiß den Charme und das Flair der Veranstaltung seit langem zu schätzen: Der fast mystische Hof des Stiftes Göttweig, hoch oben über der Donau, bietet eine ganz außergewöhnliche Kulisse. Am 1. Juli werden die knapp 4.000 Zuseherinnen und Zuseher erneut einen besonderen Konzertabend in stimmungsvollem Ambiente erleben.

2019 als Karrierehighlight

Als echtes „Highlight“ ihrer Karriere bezeichnete Garanča selbst den Klassik Open Air-Sommer 2019, dessen Programm unter dem Motto „Romantik“ stand. Nicht nur, dass der künstlerische Leiter, Karel Mark Chichon, ganz besondere Arien zusammengestellt und das beliebte Medley in ungeahnter Weise neu arrangiert hat, war es vor allem die Zusammenstellung der musikalischen Gäste, Nadine Sierra, Dmytro Popov und Alexander Grassauer, die bei Publikum und Presse für Begeisterung sorgte.

Riccardo Massi – auf dem Weg nach ganz oben

Ähnlich viel versprechend ist auch der erste Name, den Elīna Garanča und Karel Mark Chichon nun als musikalischen Gast genannt haben. Der italienische Tenor Riccardo Massi, der in der Accademia am Teatro alla Scala in Mailand studierte, wird gemeinsam mit den beiden auf der Bühn in Göttweig stehen. Riccardo Massi trat bereits an den berühmtesten Opernhäusern der Welt, wie dem Royal Opera House - Covent Garden, der Metropolitan Opera New York, der Deutschen Oper Berlin, der Oper Rom, dem Opernhaus Zürich, der Bayerischen Staatsoper in

München oder der Opera Australia auf. Sein Schwerpunkt liegt auf den großen Partien des italienischen Repertoires, wie die des Des Grieux in Manon Lescaut, des Riccardo in Un ballo in maschera, des Manrico in Il Trovatore oder des Calaf in Turandot. Als Calaf wurde er 2015 durch die TV-Übertragung der Turandot-Produktion der Bregenzer Festspiele auch einem breiten Publikum bekannt. Ricardo Massi gilt als einer der aufstrebendsten Opern-Künstler auf dem Weg nach ganz oben.