Wir verlosen in Kooperation mit den burgenländischen Christbaumproduzenten auch heuer wieder Qualitäts-Christbäume aus dem Burgenland. Saisonstart für den heurigen Christbaumverkauf 2018 ist wieder das erste Adventwochenende rund um den ersten Dezember.

Und so finden Sie den burgenländischen Christbaumproduzenten in Ihrer Nähe: Die Internetseite weihnachtsbaum.at bietet einen Überblick über die burgenländischen Christbaumproduzenten. Geben Sie in das Suchfeld den Ort ein, wo Sie ihren Christbaum kaufen wollen und wählen Sie aus, ob Sie ihn Ab-Hof oder direkt am Feld auswählen wollen.