12. Lipizzanergala am Heldenberg - Samstag, 27. Juni 2020

Mit Stargeigerin Barbara Helfgott und dem Ensemble „Rondo Vienna“

Perfekte Reitkunst mit musikalischer Umrahmung

Eine einzigartige Gelegenheit die einstigen „Kaiserschimmel der Habsburger Monarchie“ auch außerhalb der Spanischen Hofreitschule in Wien zu erleben, bietet sich am 27. Juni 2020 am niederösterreichischen Heldenberg.

Musikalisch begleitet wird die Lipizzanergala 2020 vom Ensemble „Rondo Vienna“ der Stargeigerin und Künstlerischen Leiterin Barbara Helfgott, das abwechselnd mit den berühmten Hengsten am Heldenberg auftreten wird.

Die Spanische Hofreitschule präsentiert dabei Punkte aus ihrem Programm in höchster Eleganz und Harmonie. Die Vorführungen der Spanischen Hofreitschule sind das Ergebnis langjähriger Ausbildung und intensiver Arbeit der Bereiter und ihrer Lipizzaner. Die stürmischen Junghengste faszinieren das Publikum ebenso wie die bereits voll ausgebildeten Schulhengste.

Rondo Vienna wurde seit seiner Gründung vielen Musikliebhabern zum Begriff. Es setzt sich aus weiblichen Mitgliedern zusammen und tritt in unterschiedlichen Formationen auf und ist seit Jahren in bedeutenden Konzertsälen wie dem Wiener Konzerthaus, der Alten Oper Frankfurt oder dem Gewandhaus in Leipzig zu Gast.

Die Vielseitigkeit kommt von den Musikern, aus denen das Orchester besteht. Obwohl sie alle ihre Wurzeln in der Klassik und der Wiener Musiktradition haben, befinden sich unter den Mitgliedern auch international gefragte Jazz- und Popmusiker. Getragen wird das Orchester von den virtuosen Sololäufen der Stargeigerin Barbara Helfgott.

Gleich hier mitspielen und 1x2 Karten für die Lipizzanergala 2020 gewinnen.