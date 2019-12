Advent, Advent, ein Lichtlein brennt – Ein wundervoller, kraftvoller Satz, mit dem wir in der Vorweihnachtszeit besinnliche Momente mit Familie und Freunden, Gaumenschmaus und Gemütlichkeit verbinden. Ein gutes Weihnachtsmenü und die passenden Dekoelemente gepaart mit der richtigen Musik sorgen für ein einzigartiges Weihnachtsfeeling. Der Sonos One verhilft mit seinem Sound zu weihnachtlichen Hochgefühlen und sorgt nach einem langen Shoppingtag auch für die nötige Entspannung. So kommt mit dem One beim gemütlichen Zusammensein in der Adventszeit oder beim Kekserl backen schon weihnachtliche Stimmung auf. Und sollte man nicht mehr alle Zutaten für die Kekse parat haben, wandern diese per Sprachbefehl auf den Einkaufszettel, um unkompliziert weiterbacken zu können.

NÖN / BVZ und Sonos verlosen nämlich 1x1 Sonos One Smart Speaker in Schwarz im Wert von 229€.

Seit über 14 Jahren steht Sonos dafür, großartigen Sound in dein Zuhause zu bringen. Der Sonos One reiht sich nahtlos in das bestehende Sonos System ein und besticht ob seiner Größe mit raumfüllendem und detailreichem Sound. Mit Trueplay lässt sich der Sonos One ganz einfach an jeden Raum anpassen: Mit diesem Feature wird der Klang von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum reflektiert und stellt den Sonos-Lautsprecher auf ein großartiges Klangerlebnis ein – egal, wo er die Lieblingsplaylist abspielen soll.

Als Smart Speaker unterstützt der Sonos One sowohl Amazon Alexa als auch Google Assistant und ermöglicht es, neben einem raumfüllenden Musikerlebnis, den Überblick beim Geschenke kaufen zu bewahren. Die Auswahl der verfügbaren Streamingdienste und Services ist umfangreich. So wird die Lieblingsmusik zum echten Erlebnis und der Alltag intuitiver: Auf Zuruf füllen der persönliche Soundtrack des Tages, der liebste Podcast oder die vorgelesenen tagesaktuellen Nachrichten die eigenen vier Wände. Der Sonos One ist ganz Ohr und erkennt den Sprachbefehl auch, wenn laut Musik läuft. Für mehr Privatsphäre lassen sich die Mikrofone per Knopfdruck ganz einfach abschalten. Eine LED Leuchte signalisiert dezent, aber deutlich, dass der Sprachassistent aktiv ist.

