1

"Schaut mal, der sitzt ja noch immer da", grinste Jan und zeigte auf den alten Bettler, der in einem schmutzigen, dunkelblauen Anorak und zerrissenen Jeans vor dem neonbeleuchteten Eingang der Billa-Filiale saß. Die Wärme, die sein Körper aus der Wohnung in die kalte Nachtluft mitgenommen hatte, ließ langsam nach und ihn fröstelte. Egal, ihre kleine, private Weihnachtsfeier war noch nicht zu Ende. Nur ein Ortswechsel. Das Haus von Peter war nicht weit entfernt. Ein paar Straßen. Vermutlich wartete sein berühmt-berüchtigter Punsch schon auf sie. Jan legte seinen Kopf zurück und nahm einen kräftigen Schluck aus der fast leeren Champagnerflasche. Er setzte die Flasche ab und hustete.

"Haben wir den nicht schon hier sitzen gesehen, als wir am Nachmittag vorbeigingen?", wunderte sich Lukas.

"Ja, Wahnsinn, Alter", warf Pia ein. Die Quaste auf ihrer silbergrauen Wollmütze, unter der ein paar schwarze Haarsträhnen hervorlugten, wippte keck hin und her, als sie den Kopf schüttelte. "Der muss jetzt schon gut und gern zehn Stunden hier sitzen. Und das an einem Sonntag. Da kommt ja hier kaum jemand vorbei."

"Vielleicht hat er keine Möglichkeit, woanders hinzugehen", meinte Lukas.

"Ist sicher saukalt, die ganze Zeit nur rumzusitzen." Jan hustete kurz und ging auf den Bettler zu.

Der Bettler blickte hoch, als ob er die drei erst jetzt bemerkt hätte. Sein langes, schmutzig-weißes Haar stand wirr vom Kopf ab, sein verfilzter Bart reichte fast bis zur Höhe seines Nabels. Eine alte Wolldecke, die früher blau gewesen war, ragte unter ihm hervor. Zwischen seinen gespreizten Beinen stand ein abgegriffener Joghurtbecher mit einigen Münzen darin.

"Was machst du da, Jan? Hier stinkt es, das halt ich nicht aus" rief Pia.

"Lass uns weitergehen!", pflichtet Lukas ihr bei.

"Wartet. Ich komme gleich. Hier!" Ein heller metallischer Klang ertönte, als Jan eine 50-Cent Münze in den Becher warf. Eine Idee schoss ihm durch den Kopf und er lachte auf. "Und hier ist noch was!"

Er bückte sich und stellte die Champagnerflasche neben den Becher. Beißender Uringeruch drang an seine Nase. Wann hatte der Kerl sich das letzte Mal gewaschen? Rasch richtet er sich wieder auf.

"Danke, der Herr." Die heisere Stimme des Bettlers verriet ein Leben mit zu viel Alkohol und Zigaretten. Dann griff er mit einer Schnelligkeit, die Jan ihm nicht zugemutet hätte, nach der Flasche, führte sie an die Lippen und stutzte.

"Hey, die ist ja fast leer! Was soll das?"

"Sorry, Alter", lachte Jan. "Pech gehabt. Da war jemand schneller. Aber, es ist ja bald Weihnachten, hier." Er nahm den Champagnerkorken aus seiner Manteltasche und schnippte ihn in den Becher. "Feiere schön!"

Jan drehte sich um und wollte den beiden nachgehen, doch sie waren schon verschwunden.

2

"Wie geht es Ihnen, Herr Steiner?" Die Stimme der Ärztin klang dumpf unter der Maske hervor.

"Ich weiß nicht", antwortete Jan. "Ich fühle mich sehr schwach und meine Lunge schmerzt ein wenig. Aber wo bin ich, was ist los?"

Die Ärztin trat näher an sein Bett heran.

"Sie haben einen selten aggressiven Fall von Covid-19. Ihre Lunge wurde sofort angegriffen. Wir versetzten Sie ein paar Tage in künstlichen Tiefschlaf. Da Sie sonst auf kein Medikament ansprachen, haben wir es mit Plasma von geheilten Patienten versucht. Wie Sie sehen, hat dies hervorragend geholfen. Und wo Sie sind: im Notlazarett in der Messe Wien. Wir haben Sie gestern aus dem AKH hierher verlegt. Aber Sie müssen sich ausruhen. Wir müssen noch …"

Aber Jan konnte ihr nicht mehr folgen. Er versank in einen unruhigen Schlaf.

3

Heute früh war ein alter Mann mit grauer Stoppelfrisur und Dreitagesbart in seinem Zimmer einquartiert worden. Die wettergegerbte Haut seines Gesichts kontrastierte stark mit der klinisch weißen Bettwäsche. Seine groben, ungepflegten Hände ließen Jan vermuten, dass sein Bettnachbar entweder ein Landwirt oder vielleicht ein Bergführer aus einem dieser Orte in Tirol war, wo der Corona-Virus besonders heftig gewütet hatte. Doch der Alte hatte bislang geschwiegen, hatte mit keinem Wort auf Jans Versuche, ein Gespräch zu beginnen, reagiert. Er war bis jetzt wortlos in seinem Bett gelegen.

Eine Krankenschwester betrat das Zimmer. Sie blieb unmittelbar nach der Türschwelle stehen und rückte ihre Maske zurecht.

"Guten Tag". Sie nickte zuerst Jan und dann dem Alten zu.

"Hallo", antwortete Jan.

Doch sie ging nicht zu ihm, sondern zu seinem Bettnachbarn und rief vom Monitor diverse Werte ab.

Jan sah die Gelegenheit gekommen, etwas über seinen Zimmergenossen zu erfahren. Er räusperte sich.

"Wie geht‘s ihm denn? Alles OK?"

Die Schwester antwortete nicht, sondern schnippte ein paar Mal gegen die Infusionsflasche, als wollte sie diese antreiben, die Lösung schneller in den Schlauch zu tropfen. Erst nach einer Kontrolle der Infusionsnadel, die im linken Oberarm des Mannes steckte, wandte sie sich an Jan.

"Das kann nur er selbst Ihnen sagen. Wir sind an die ärztliche Schweigepflicht gebunden."

Sie trat zu ihm und prüfte die Daten auf seinem Monitor. Dann drehte sie sich zur Seite und sah ihn forschend an.

"Ihre Werte sehen gut aus."

"Super! Ich fühle mich auch recht gut. Wann werde ich entlassen?"

"Das wird der Arzt entscheiden, aber ich denke, Sie werden Weihnachten zu Hause feiern können – wenn auch in Quarantäne. Das wissen Sie doch, oder?"

Jan nickte. Zu Weihnachten zu Hause, immerhin.

"Gut. Brauchen Sie noch etwas?"

Jan schüttelte den Kopf.

"Fein. Ich schaue später nochmals vorbei."

Sie drehte sich um und verließ das Zimmer. Jan widmete sich wieder seinem Handy.

"Hey!"

Jan blickte auf. Ein Wunder war geschehen. Der Alte gegenüber hatte zum ersten Mal gesprochen. Er hatte sich aufgesetzt und sah Jan aus roten, wässrigen Augen an.

"Hallo! Ich bin Jan!"

"Günter."

"Hi Günter, scheinst ja ganz fit zu sein."

"Wie man's nimmt", sagte der Alte mit heiserer Stimme. "Ich warte, ob die Krankheit ausbricht. Und du?"

"Hab‘ sie überwunden. Stell‘ dir vor, ich bin dreiundzwanzig und es hat mich dennoch erwischt. Glaub‘ mir, das war echt übel."

"Das kann ich mir vorstellen", der Alte räusperte sich ein paar Mal, als ob er seine Stimmbänder von Schleim befreien wollte. Aber vergeblich. So heiser wie zuvor fuhr er fort: "Was machst du so, Jan?"

Der Alte war definitiv nicht aus Tirol, sein Dialekt hat eine wienerische Färbung. Gärtner oder ehemaliger Bauarbeiter?

"Ich bin Student, Wirtschaftswissenschaften."

"So, ein Student also. Ist das Studium interessant?"

"Nicht gerade, ziemlich trocken."

Sein Gegenüber ließ einen Laut hören, der Jan an ein Grunzen erinnerte.

"Was!", sagte Jan. "Mit meinem Abschluss werde ich gut verdienen. Dafür muss ich halt Opfer bringen."

"Alles klar", nickte der Alte. "Du suchst also Sicherheit."

"Wie soll ich das verstehen? Das müsstest du mir schon deutlicher erklären."

"Nun ja, zum Beispiel glauben wir oft, dass es wichtig ist, schön, cool und beliebt zu sein, aber in Wirklichkeit wollen wir nur als Mensch geliebt werden. Und du hast gesagt, du brauchst einen guten Job, aber in Wirklichkeit suchst du vielleicht nur Sicherheit."

"Kann sein", sagte Jan knapp. Er war verärgert. Warum musste er so einen komischen Typ als Zimmernachbar haben? Am besten, man sprach mit dem möglichst wenig. Er widmete sich wieder seinem Handy.

4

Am nächsten Tag schien es Günter nicht gut zu gehen. Er lag im Bett und stöhnte leise vor sich hin. Jan rief die Krankenschwester. Sie stellte fest, dass sein Bettnachbar fieberte.

Jan verließ sein Bett für ein paar Schritte am Gang. Übermüdete Ärzte, hektisches Pflegepersonal, geschäftige Hausarbeiter eilten hin und her. Manchmal wurde das Bett eines Patienten in einen kleinen Raum am Ende des Ganges gerollt. Inzwischen hatte Jan mitbekommen, dass dies das Sterbezimmer war.

Er dachte darüber nach, wie er sich gefühlt hätte, wenn er in dieses Zimmer geschoben worden wäre. Oder jemand, den er liebte. Sofort wischte er die Gedanken zu Seite. Was für ein Quatsch! Besser nicht darüber nachdenken. So etwas schlug gewaltig auf die Stimmung. Er würde vermutlich ohnehin bald entlassen werden. Mal sehen, wie es dem Alten ging.

Als er in das Zimmer zurückkam, saß sein Bettnachbar aufrecht im Bett.

"Hallo Günter, wie geht es dir?"

Der Alte nickte. "Danke, es geht. Du scheinst ja schon fit zu sein." Seine Stimme klang gepresst und heiserer als zuvor. "Hast du einen Spaziergang gemacht?"

"Ja. Den Gang lang. Mal die Beine etwas vertreten".

Jan setzte sich auf sein Bett und fischte nach dem Handy, das auf dem Nachttisch lag. Er warf einen kurzen Blick auf die Mails, SMS und WhatsApp- Nachrichten, dann legte er es gelangweilt weg.

"Günter, vielleicht sollte ich es nicht erwähnen, aber die haben da ein eigenes Sterbezimmer am Ende des Ganges. Irgendwie deprimierend."

"Wieso?"

"Na ja, wer will schon sterben?"

"Wollen will es wohl kaum jemand. Aber Tatsache ist: Wir alle werden früher oder später sterben. Kannst du mir bitte ein Glas Wasser einschenken?"

"Dann will ich lieber später sterben", lachte Jan auf. Er erhob sich, leerte Wasser aus dem Krug neben ihm in das Glas des Alten und reichte es ihm.

"Hier."

"Danke." Günter machte ein paar tiefe Schlucke und setzte dann fort: "Ich verstehe, dass du Angst hast. Vielleicht nicht einmal so sehr um dich. Denn du scheinst ja wieder gesund zu sein. Aber vielleicht hast du Angst um deine Familie, deine Freunde, deine Zukunft, die anders aussehen könnte, als du es dir wünscht."

Jan machte einen Schritt zurück und setzte sich wieder auf das Bett. Verdammt, wie hatte der Alte erraten, was er zuvor gedacht hatte?

"Ist ja kein Wunder, wenn man hier ist", gab er zu. Er nahm wieder sein Handy, aber entsperrte es nicht, sondern starrte die weiße Wand vor sich an.

Nach einer Weile sagte Günter leise:

"Alle Menschen haben Angst. Ob wir es zugeben oder nicht. Doch die Angst ist nur das, was im Vordergrund steht."

"So. Und was steht dahinter?"

"Trauer."

"Trauer?" Jan legte das Handy auf die Bettdecke.

"Ja, die Trauer, dass alles vergänglich ist." Günter nahm das Glas und machte noch einen Schluck. Seine Hand zitterte. "Seneca, ein Philosoph im alten Rom, meinte einmal: Alles ist nur geliehen und kann uns jederzeit genommen werden. Das Handy, die Frau oder Freund, das Vermögen, das Leben. Du hast dir alles zwar vielleicht erarbeitet. Aber du besitzt niemals etwas." Er hustete.

"Ich wusste gar nicht, dass Seneca ein Handy hatte."

Günter ging nicht auf die Bemerkung ein. Vielleicht hatte er sie auch durch sein Husten nicht gehört.

"Ja, man kann sich betäuben, mit Arbeit, dem Streben nach Ruhm, extensiven Beziehungen, dem Anhäufen von Vermögen, mit Shopping, und was es sonst noch alles gibt. Erich Fried sagte einmal: Zwanghafter Konsum ist eine Kompensation für Angst. Manche Menschen bauen sich auch ein Schutzschild aus Härte und Zynismus. Andere verstecken sich hinter einer Maske des Hochmuts."

"Was hast du nochmal gearbeitet? Bist du sicher, dass du kein Philosoph oder Psychologe warst?", lachte Jan.

"Ja, bin ich. Ich habe nur viel nachgedacht und gelesen."

Günter blickte ihn an und setzte fort:

"Weißt du, was unser grundlegendstes Bedürfnis ist? Zu wissen, dass wir nicht allein sind. In ein paar Tagen ist Weihnachten. Wir feiern die Geburt Jesu Christi, aber gleichzeitig ist Weihnachten auch das Fest der Liebe und der Familie. Wir brauchen die Beziehung, den Kontakt, die Interaktion mit anderen Menschen. Das ist das, was wir suchen. Denn dann sind wir nicht mehr allein. "

"Na, dann lebe ich ja in der richtigen Zeit. Ich bin zum Beispiel super vernetzt. Bin digital in Kontakt. Wenn ich will, mit praktisch jedem." Jan hob sein Handy hoch.

Wieder hustete Günter.

"Wirklich? Ist diese Form des Kontakts ausreichend für dich? Aber davon später. Dieser Husten erschöpft mich. Ich bin müde."

5

Als Jan aufwachte, war das Bett von Günter leer. Ging es ihm wieder besser? War er vor der Tür, sich die Beine vertreten? Er trat auf den Gang hinaus. Günter war nicht zu sehen. Eine ungewisse Nervosität beschlich ihn. Er läutete nach der Krankenschwester.

"Ja bitte?"

"Wo ist mein Zimmergenosse?", fragte Jan und deutete auf das leere Bett.

"Es tut mir leid, er wurde auf die Intensivstation verlegt. Es war notwendig geworden, ihn künstlich zu beatmen."

"Schade. Er war gebildet und nett. Man konnte sich gut mit ihm unterhalten."

"Nun, es kommt gleich ein neuer Patient. Aber Sie werden mit ihm nicht plaudern können, es geht ihm schlecht. Aber vorausgesetzt, die ärztliche Freigabe erfolgt, können Sie noch heute in häusliche Quarantäne entlassen werden."

Endlich. Nur noch ein paar Stunden. Er versuchte, die Zeit mit einem Handyspiel totzuschlagen. Aber er konnte sich nicht konzentrieren. Seine Gedanken kehrten immer wieder zu Günter zurück. Er musste sich eingestehen, dass er den Alten lieb gewonnen hatte, obwohl er nichts über ihn wusste.

Ein Arzt trat abrupt ins Zimmer.

"Gratulation, Herr Steiner", meinte er. "Sie scheinen soweit gesund zu sein. Sie können nach Hause in die vierzehntägige Quarantäne. Sie bekommen den Entlassungsschein von der Stationsschwester."

Jan bedankte sich und packte seine Sachen. Er ging noch einmal den Gang entlang und klopfte an den Türrahmen der Schwesternstation.

"Ja?"

Eine der Schwestern erhob sich und trat auf ihn zu.

"Jan Steiner. Ich werde entlassen und brauche noch den Schein."

Ihre Augenbrauen hoben sich.

"Einen Moment."

Sie ging zu einem Tisch und schlug einen Ordner auf.

Während er wartete, fiel sein Blick auf die Tür zum Sterbezimmer. Ob jemand dort drin lag?

"Hier, bitte." Sie reichte ihm das Papier.

"Vielen Dank. Und, bitte richten Sie meinem ehemaligen Zimmergenossen Günter aus, dass", er unterbrach sich. "Tut mir leid, ich kenne nur seinen Vornamen. Er wurde auf die Intensivstation verlegt. Richten Sie ihm liebe Grüße aus. Und, dass ich ihm wünsche, dass er bald gesund wird."

Die Schwester machte auf einmal einen verlegenen Eindruck.

"Es tut mir leid. Ihr Zimmernachbar verstarb leider gestern Nacht."

"Was? Günter ist tot? Man sagte mir doch, er wurde in die Intensivstation verlegt."

"Da sagen wir in so einem Fall immer, um die anderen Patienten nicht unnötig zu beunruhigen."

Günter hatte gestern keineswegs so gewirkt, als ob er dem Tode nahegewesen wäre. Jan fühlte sich auf einmal mutlos und müde. Er machte ein paar Schritte zurück und setzte sich.

"Ach ja, noch etwas." Jan sah zur Schwester auf. "Das ist von Ihrem Zimmernachbarn. Er wollte, dass Sie es bekommen."

Sie drückte Jan einen kleinen, abgegriffenen Stoffbeutel in die Hand.

Jan öffnete ihn, warf einen Blick hinein und wünschte sich, er hätte es nicht getan. Das Blut schoss ihm in die Wangen und ihm wurde heiß. Er schämte sich wie nie zuvor in seinem Leben. Was war das für eine bescheuerte Idee gewesen! Damals, in der Nacht der Weihnachtsfeier. Zynisch war er gewesen. Und hochmütig. Er stützte seinen Kopf in die Hände. Aber je länger er darüber nachdachte, desto weniger war der Inhalt des Beutels ein Vorwurf von Günter. Nein, er war keine Anklage, er war eine Botschaft.

Er öffnete den Beutel wieder, griff hinein und holte den Champagnerkorken heraus. Alles ist nur geliehen und kann dir jederzeit genommen werden. Langsam drehte er den Korken zwischen den Fingern.

Ihm fiel die Frage ein, die ihm Günter zuletzt gestellt hatte: Was könnte die Lehre aus dem Ganzen sein?

"Frohe Weihnachten", sagte die Schwester.

Jan blickte hoch.

"Ihnen auch: Frohe Weihnachten."

Und plötzlich war ihm die Antwort klar.

Er stand auf und ging mit raschen Schritten zum Ausgang. Er wusste, was er zu tun hatte.